El Festival de Cine de Zaragoza clausura su 30ª edición con grandes personalidades del cine español
El Festival ha contado con 123 trabajos finalistas, distribuidos en 14 sesiones, de los 1.669 presentados procedentes de 53 países distintos.
El Festival de Cine de Zaragoza ha celebrado sus bodas de perla, con una gala de clausura que le consolida como una cita esencial del panorama cinematográfico nacional. En su 30ª edición, el certamen ha rendido homenaje a destacadas figuras del cine español como los actores: Pedro Casablanc, Pepe Lorente y Javier Pereira; las actrices Antonia San Juan y Marta Belmonte, además de reconocer la trayectoria de cineastas de referencia como Pablo Berger, Alauda Ruiz de Azúa y Manuel Gutiérrez Aragón.
El festival, patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza y con la colaboración de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, proyectó 123 trabajos finalistas seleccionados entre 1.669 obras procedentes de 53 países, y ha entregado en esta gala una veintena de premios y distintivos que celebran tres décadas de compromiso con el audiovisual.
La gala fue amenizada por Fran Hita al piano. Durante la ceremonia se han vivido momentos muy emotivos con el visionado de imágenes de los 30 años de trayectoria del festival con todos los actores que han participado en su historia. Su director, José Luis Anchelergues,"Archy", ha dedicado unas palabras agradeciendo a todos los que le han acompañado en estos 30 años que han hecho posible que el festival continúe.
Otro de los momentos fue el vídeo que envío Antonia San Juan, que a última hora tuvo que suspender su presencia en el festival por motivos de salud, pero no quiso dejar de agradecer el premio que le otorgaban, así como la sorpresa del vídeo que Antonio Banderas le dedicó a José Luis Alcaine, por el Augusto de Honor, en homenaje a toda una vida dedicada al séptimo arte. Finalizó la gala con una tarta para celebrar el 30 cumpleaños del festival que soplaron todos los asistentes.
El Festival de Cine de Zaragoza ha otorgado en esta gala de clausura los “Augustos” al Mejor Corto Nacional de Ficción, al Mejor Corto Internacional de Animación, al Corto Internacional de Centros de Formación Audiovisual, al Mejor Corto Aragonés y al Mejor Microcorto Internacional. También se han concedido el Premio del Público al Corto Aragonés Aragón TV, el Premio del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón a la Mejor Interpretación en Corto Finalista, el Premio Zinentiendo al Mejor Corto Finalista de temática LGTBIQ+ y el Premio Plena Inclusión al Mejor Corto Finalista con temática sobre discapacidad intelectual o del desarrollo.
Augusto Ciudad de Zaragoza
Este año, el Augusto Ciudad de Zaragoza lo ha recibido Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine, guionista y escritor español. Antonia San Juan ha sido galardonada con el Augusto Apoyo al Cortometraje por sus interpretaciones, producciones y direcciones de numerosos cortometrajes, demostrando su firme respaldo a este formato y a lo que representa. Pablo Berger ha sido premiado con el Augusto del Corto al Largo, mientras que los Augustos Talento con Proyección, en esta edición tan especial, se han concedido a tres intérpretes: el actor aragonés Pepe Lorente, el actor Javier Pereira y la actriz catalana con orígenes aragoneses, natural de Valdealgorfa (Teruel), Marta Belmonte.
Por su parte, el director de fotografía José Luis Alcaine ha recibido el Augusto de Honor, y Alauda Ruiz de Azúa, directora de películas como Cinco Lobitos, Eres tú y Los domingos —todas ellas reconocidas con numerosos galardones—, ha sido galardonada con un Augusto de Honor a las Miradas de Cine. El actor Pedro Casablanc ha recibido el Augusto Apoyo Internacional al Corto.
Completan el palmarés de reconocimientos el Augusto Oficios de Cine para Yasmina Pradera, técnica de sonido; el Augusto Latino para Alejandra Cardona, directora, productora y guionista (Colombia); y el Augusto Entidad y su Apoyo al Audiovisual para el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que también celebra su 30º aniversario. Asimismo, se han otorgado los Augustos Difusión del Cine en Medios de Comunicación al programa de televisión Cine de barrio y a la revista Cinemanía, ambos medios con tres décadas de trayectoria.
Premiados
Los principales premiados en esta gala del Festival de Cine de Zaragoza han sido:
- Premio Ámbar: Delacueva por la canción “Premio al mejor guión original”. Entrega: Ámbar
- Premio Augusto Corto Internacional Centro de Formación Audiovisual. Entrega: Leonor Bruna
- Premio Augusto Corto Internacional Nuevo Talento Latinoamericano: Micaela Morello (actriz del cortometraje). Entrega: Susana Camo (directora comercial y de Relaciones Instituciones de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN) y Lorena Robledo.
- Premio Augusto Latino: Alejandra Cardona. Entrega: Gaizka Urrusti (director y productor de cine) y Jorge Martí Pastor
- Premio Augusto Oficios de cine: Yasmira Pradera (técnica de sonido). Entrega: María José Moreno
- Premio Augusto Talento Aragonés en Proyección Categoría Masculina: Pepe Lorente. Entrega: Gloria Pérez (directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón).
- Premio Augusto Talento en Proyección Masculino: Javier Pereira. Entrega: Nathalie Seseña y Manuel García (Directora de márketing de “Grandes vinos”)
- Premio Augusto Talento en Proyección Categoría Femenina: Marta Belmonte. Entrega: Críspulo Cabeza y Juan Antonio Palau (director del hotel Ilunion Romareda).
- Premio Augusto Mentes Capaces por un Cine Inclusivo. Entrega: miembros de la junta directiva de la asociación 'Los que no se rinden'
- Reconocimiento Augusto Entidad por su Apoyo al Audiovisual: ICAA. Entrega: Archy, director del festival. Recoge: Lorena Robledo, jefa de la unidad de apoyo al director general del instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales ICAA.
- Premio Augusto al Mejor Corto Finalista con temática LGTBIQ+. Entrega: Pepe Paz. Recoge: Sofia Sainz.
- Premio Augusto Corto Internacional de Animación. Entrega: Elena Cid. Recoge: Miguel Pérez torres, astrofísico
- Augusto Difusión del Cine en Medios de Comunicación. Entrega: Silvia, González, jefa de prensa de Zenit Comunicación. Recoge: Críspulo Cabezas
- Reconocimiento Augusto Difusión del Cine en Medios de Comunicación: Revista CInemanía. Entrega: Jaume Balagueró. Recoge: Carlos Marañón, director de Cinemanía
- Reconocimiento Augusto Apoyo al Cortometraje: Antonia San Juan. Entrega: Dani Guzmán
- Premio Augusto Corto Aragonés: película "Descanse siempre en paz". Entrega: Arancha Ezquerro, diseñadora de vestuario.
- Premio Augusto Público Aragón Televisión Corto Finalista Aragonés más votado por el público: película "Insalvable". Entrega: jefa de contenidos y nuevos proyectos audiovisuales de Aragón, televisión Natalia Martínez
- Reconocimiento Augusto Apoyo Internacional al Cortometraje: Pedro Casablan: Entrega: Daniel Guzmán
Otros reconocimientos
El festival ha reconocido también a diversos colectivos y empresas comprometidos con el tejido audiovisual, cultural y social aragonés —y nacional en general— durante la gala de cluasura. Con esta, serán ya cuatro las ediciones de esta gala previa a la de clausura, que pretende reconocer la labor fundamental de personas y entidades que contribuyen al desarrollo del sector audiovisual, cultural y social.
- Distintivo Especial 1. – Colectivo Plena Inclusión, por su aportación cultural y social en sus 35 años de trayectoria en Aragón y 60 en España, desarrollando una gran labor.
- Distintivo Especial 2. – Grupo Caleidoscopio Teatro, por sus 40 años de trayectoria y su aportación a la industria cultural y educativa.
- Distintivo Especial 3. – Grupo B Vocal, por sus 30 años de trayectoria y su contribución a la industria cultural, llevando el nombre de Aragón a escenarios nacionales e internacionales.
- Distintivo Especial 4. – Museo Pablo Serrano, por sus 30 años de trayectoria y su destacada labor en la difusión cultural.
- Distintivo Especial 5. – Asociación Cultural de Costumbres Aragonesas, por sus 32 años de dedicación a la difusión de la cultura aragonesa y la promoción de las tradiciones de la Comunidad.
- Distintivo Especial 6. – Festival Buñuel-Calanda International Film Fest, por sus 20 años de trayectoria y su aportación a la industria y difusión cultural y audiovisual, manteniendo vivo el legado del cineasta aragonés Luis Buñuel.
- Distintivo Especial 7. – Escuela Municipal de Teatro, por sus 45 años de trayectoria y su contribución a la cultura y a la formación artística en la ciudad.
- Distintivo Especial 8. – Escuela de Cine Un Perro Andaluz, por sus 18 años de trayectoria en la divulgación de la cultura y la educación audiovisual para niños y adultos.
- Distintivo Especial 9 (trayectoria). – Sylvia Suárez (Zenit Comunicación), por su aportación e importancia dentro de la industria audiovisual y cultural en el ámbito de los gabinetes de prensa y comunicación, un trabajo esencial y a menudo poco visible para el público.
- Distintivo Especial 10 (trayectoria). – Laura Olaizola (Olaizola Comunica), por su relevancia en la industria audiovisual y cultural dentro del ámbito de la comunicación y los gabinetes de prensa.
- Distintivo Especial 11 (trayectoria). – Mariela Besuievski, por su destacada trayectoria en la producción cinematográfica y su contribución al desarrollo de la industria audiovisual y cultural.
- Distintivo Especial 12 (trayectoria). – Moisés Salamá, por su aportación al ámbito formativo y su relevancia en la gestión cultural como coordinador de contenidos en festivales y muestras de cine —entre ellos, el de Málaga—, además de su impulso al género documental.