El Festival de Cine de Zaragoza clausura su 30ª edición con grandes personalidades del cine español

El Festival de Cine de Zaragoza ha celebrado sus bodas de perla, con una gala de clausura que le consolida como una cita esencial del panorama cinematográfico nacional. En su 30ª edición, el certamen ha rendido homenaje a destacadas figuras del cine español como los actores: Pedro Casablanc, Pepe Lorente y Javier Pereira; las actrices Antonia San Juan y Marta Belmonte, además de reconocer la trayectoria de cineastas de referencia como Pablo Berger, Alauda Ruiz de Azúa y Manuel Gutiérrez Aragón.

El festival, patrocinado por el Ayuntamiento de Zaragoza y con la colaboración de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, proyectó 123 trabajos finalistas seleccionados entre 1.669 obras procedentes de 53 países, y ha entregado en esta gala una veintena de premios y distintivos que celebran tres décadas de compromiso con el audiovisual.

La gala fue amenizada por Fran Hita al piano. Durante la ceremonia se han vivido momentos muy emotivos con el visionado de imágenes de los 30 años de trayectoria del festival con todos los actores que han participado en su historia. Su director, José Luis Anchelergues,"Archy", ha dedicado unas palabras agradeciendo a todos los que le han acompañado en estos 30 años que han hecho posible que el festival continúe.

Otro de los momentos fue el vídeo que envío Antonia San Juan, que a última hora tuvo que suspender su presencia en el festival por motivos de salud, pero no quiso dejar de agradecer el premio que le otorgaban, así como la sorpresa del vídeo que Antonio Banderas le dedicó a José Luis Alcaine, por el Augusto de Honor, en homenaje a toda una vida dedicada al séptimo arte. Finalizó la gala con una tarta para celebrar el 30 cumpleaños del festival que soplaron todos los asistentes.

El Festival de Cine de Zaragoza ha otorgado en esta gala de clausura los “Augustos” al Mejor Corto Nacional de Ficción, al Mejor Corto Internacional de Animación, al Corto Internacional de Centros de Formación Audiovisual, al Mejor Corto Aragonés y al Mejor Microcorto Internacional. También se han concedido el Premio del Público al Corto Aragonés Aragón TV, el Premio del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón a la Mejor Interpretación en Corto Finalista, el Premio Zinentiendo al Mejor Corto Finalista de temática LGTBIQ+ y el Premio Plena Inclusión al Mejor Corto Finalista con temática sobre discapacidad intelectual o del desarrollo.

Augusto Ciudad de Zaragoza

Este año, el Augusto Ciudad de Zaragoza lo ha recibido Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine, guionista y escritor español. Antonia San Juan ha sido galardonada con el Augusto Apoyo al Cortometraje por sus interpretaciones, producciones y direcciones de numerosos cortometrajes, demostrando su firme respaldo a este formato y a lo que representa. Pablo Berger ha sido premiado con el Augusto del Corto al Largo, mientras que los Augustos Talento con Proyección, en esta edición tan especial, se han concedido a tres intérpretes: el actor aragonés Pepe Lorente, el actor Javier Pereira y la actriz catalana con orígenes aragoneses, natural de Valdealgorfa (Teruel), Marta Belmonte.

Por su parte, el director de fotografía José Luis Alcaine ha recibido el Augusto de Honor, y Alauda Ruiz de Azúa, directora de películas como Cinco Lobitos, Eres tú y Los domingos —todas ellas reconocidas con numerosos galardones—, ha sido galardonada con un Augusto de Honor a las Miradas de Cine. El actor Pedro Casablanc ha recibido el Augusto Apoyo Internacional al Corto.

Completan el palmarés de reconocimientos el Augusto Oficios de Cine para Yasmina Pradera, técnica de sonido; el Augusto Latino para Alejandra Cardona, directora, productora y guionista (Colombia); y el Augusto Entidad y su Apoyo al Audiovisual para el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que también celebra su 30º aniversario. Asimismo, se han otorgado los Augustos Difusión del Cine en Medios de Comunicación al programa de televisión Cine de barrio y a la revista Cinemanía, ambos medios con tres décadas de trayectoria.

Premiados

Los principales premiados en esta gala del Festival de Cine de Zaragoza han sido:

Premio Ámbar : Delacueva por la canción “Premio al mejor guión original”. Entrega: Ámbar

Entrega: Ámbar Premio Augusto Corto Internacional Centro de Formación Audiovisual . Entrega: Leonor Bruna

. Entrega: Leonor Bruna Premio Augusto Corto Internacional Nuevo Talento Latinoamericano : Micaela Morello (actriz del cortometraje). Entrega: Susana Camo (directora comercial y de Relaciones Instituciones de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN) y Lorena Robledo.

: Micaela Morello (actriz del cortometraje). Entrega: Susana Camo (directora comercial y de Relaciones Instituciones de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN) y Lorena Robledo. Premio Augusto Latino : Alejandra Cardona. Entrega: Gaizka Urrusti (director y productor de cine) y Jorge Martí Pastor

: Alejandra Cardona. Entrega: Gaizka Urrusti (director y productor de cine) y Jorge Martí Pastor Premio Augusto Oficios de cine : Yasmira Pradera (técnica de sonido). Entrega: María José Moreno

: Yasmira Pradera (técnica de sonido). Entrega: María José Moreno Premio Augusto Talento Aragonés en Proyección Categoría Masculina : Pepe Lorente. Entrega: Gloria Pérez (directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón).

: Pepe Lorente. Entrega: Gloria Pérez (directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón). Premio Augusto Talento en Proyección Masculino : Javier Pereira. Entrega: Nathalie Seseña y Manuel García (Directora de márketing de “Grandes vinos”)

: Javier Pereira. Entrega: Nathalie Seseña y Manuel García (Directora de márketing de “Grandes vinos”) Premio Augusto Talento en Proyección Categoría Femenina : Marta Belmonte. Entrega: Críspulo Cabeza y Juan Antonio Palau (director del hotel Ilunion Romareda).

: Marta Belmonte. Entrega: Críspulo Cabeza y Juan Antonio Palau (director del hotel Ilunion Romareda). Premio Augusto Mentes Capaces por un Cine Inclusivo . Entrega: miembros de la junta directiva de la asociación 'Los que no se rinden'

. Entrega: miembros de la junta directiva de la asociación 'Los que no se rinden' Reconocimiento Augusto Entidad por su Apoyo al Audiovisual: ICAA. Entrega: Archy, director del festival. Recoge: Lorena Robledo, jefa de la unidad de apoyo al director general del instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales ICAA.

ICAA. Entrega: Archy, director del festival. Recoge: Lorena Robledo, jefa de la unidad de apoyo al director general del instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales ICAA. Premio Augusto al Mejor Corto Finalista con temática LGTBIQ+. Entrega: Pepe Paz. Recoge: Sofia Sainz.

Entrega: Pepe Paz. Recoge: Sofia Sainz. Premio Augusto Corto Internacional de Animación. Entrega: Elena Cid. Recoge: Miguel Pérez torres, astrofísico

Entrega: Elena Cid. Recoge: Miguel Pérez torres, astrofísico Augusto Difusión del Cine en Medios de Comunicación. Entrega: Silvia, González, jefa de prensa de Zenit Comunicación. Recoge: Críspulo Cabezas

Entrega: Silvia, González, jefa de prensa de Zenit Comunicación. Recoge: Críspulo Cabezas Reconocimiento Augusto Difusión del Cine en Medios de Comunicación: Revista CInemanía. Entrega: Jaume Balagueró. Recoge: Carlos Marañón, director de Cinemanía

Entrega: Jaume Balagueró. Recoge: Carlos Marañón, director de Cinemanía Reconocimiento Augusto Apoyo al Cortometraje: Antonia San Juan. E ntrega: Dani Guzmán

ntrega: Dani Guzmán Premio Augusto Corto Aragonés: película "Descanse siempre en paz". Entrega: Arancha Ezquerro, diseñadora de vestuario.

Entrega: Arancha Ezquerro, diseñadora de vestuario. Premio Augusto Público Aragón Televisión Corto Finalista Aragonés más votado por el público: película "Insalvable". Entrega: jefa de contenidos y nuevos proyectos audiovisuales de Aragón, televisión Natalia Martínez

Entrega: jefa de contenidos y nuevos proyectos audiovisuales de Aragón, televisión Natalia Martínez Reconocimiento Augusto Apoyo Internacional al Cortometraje: Pedro Casablan: Entrega: Daniel Guzmán

Otros reconocimientos

El festival ha reconocido también a diversos colectivos y empresas comprometidos con el tejido audiovisual, cultural y social aragonés —y nacional en general— durante la gala de cluasura. Con esta, serán ya cuatro las ediciones de esta gala previa a la de clausura, que pretende reconocer la labor fundamental de personas y entidades que contribuyen al desarrollo del sector audiovisual, cultural y social.