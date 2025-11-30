Estela Ferrer (26), la artista aragonesa que ha diseñado un premio para Felipe VI: "A un rey no le van a dar cualquier cosa"

Estela Ferrer es una joven escultora aragonesa de 26 años que ha logrado abrirse paso en el mundo de la escultura hasta consolidar un lenguaje propio desde su taller. Nacida en Berge (Teruel) ha ido construyendo, paso a paso, un espacio creativo desde el que canaliza sus inquietudes a través del arte.

Reconoce que llegar hasta este punto no ha sido sencillo. Al inicio de su trayectoria, admite que no contaba con un estilo definido que la representara, en parte porque durante la carrera universitaria realizó "muchos trabajos diferentes".

El punto de inflexión llegó muy cerca de su pueblo natal. El Centro del Alabastro de Albalate (Teruel) se convirtió en su puerta de entrada al mundo con el que llevaba años soñando.

Ferrer explica que este espacio "fue crucial porque tenía herramientas a mi disposición", y desde allí sus primeras obras comenzaron a tomar forma y pudo empezar a perfilar un estilo propio.

Ese centro también marcó una etapa clave en su vida profesional, al darle la visibilidad necesaria para que "me empezasen a encargar piezas". A partir de ahí, fue encadenando pequeños logros que le permitieron levantar el taller en el que trabaja actualmente en su pueblo natal, Berge.

Hay uno de los trabajos de los que se siente especialmente orgullosa, y es que no es para menos, es un premio que el rey Felipe VI tiene en Zarzuela. Pero antes de saber quién sería el galardonado, Ferrer empezó un trabajo que no sabía en manos de quién acabaría.

El encargo comenzó a gestarse hace tres años, cuando se presentó a un concurso para esculpir un galardón "que representase los grandes valores que una persona o institución podían tener", explica.

El rey en la entrega del galardón. E.E.

Tras presentar su maqueta y resultar seleccionada por la Fundación Notariado de Madrid, asumió el proceso creativo completo, incluida la elaboración del molde que permitirá replicar la pieza en futuras ediciones, como sucede con otros premios emblemáticos.

El trofeo estaba terminado, pero persistía la incógnita sobre quién lo recibiría, lo que le generó dudas: "¿No se lo van a dar a nadie?, ¿no han encontrado a la persona adecuada para entregárselo?".

Tras un tiempo de incertidumbre, la espera se cerró con una noticia inesperada: desde la Fundación le comunicaron que "la primera edición de los premios se la iban a otorgar al rey".

"Cuando me enteré fue una sorpresa muy guay porque dices 'A un rey no le van a dar cualquier cosa, le van a dar algo que esté a su altura' y eso eleva mucho lo que haces", detalla.

Finalmente, el 10 de octubre el rey Felipe VI recibió el ‘Premio Fides Grandes Valores’ de la Fundación Notariado de Madrid. Por motivos de protocolo, la ceremonia fue "muy cerrada, con muy poca gente", de modo que la escultora no pudo asistir en persona. Aun así, siente que el reconocimiento compensa el esfuerzo acumulado durante años de trabajo.

Esculpiendo en mármol

Solo unos meses antes de toda esta vorágine, Estela fue seleccionada para una prestigiosa convocatoria vinculada a la UNESCO en Carrara, Italia, cuna del célebre mármol trabajado por los grandes maestros del Renacimiento.

Durante un mes, se integró en un entorno profesional de primer nivel, trabajando con el mismo tipo de piedra que esculpía Miguel Ángel y desarrollando una pieza en mármol de Carrara que supuso un salto cualitativo en su carrera.

Estela Ferrer tras el certamen en Carrara (Italia). Estela Ferrer

Lejos de tratarse de un éxito repentino, la trayectoria de Estela Ferrer responde a un crecimiento sostenido. Pese a los logros alcanzados, mantiene el foco en la formación continua.

Desde Irlanda, donde perfecciona su inglés, combina su práctica artística con un Máster de Profesor de Arte que le permitirá impartir clases de bachillerato y trasladar su experiencia a las nuevas generaciones.

La escultora es plenamente consciente de que la mayoría de los proyectos que se presentan a convocatorias —maquetas, dossieres, documentación técnica— nunca llegan a materializarse, lo que implica una fuerte inversión de tiempo sin garantías de éxito.

Sin embargo, su lectura es optimista: cuando uno de esos proyectos sale adelante, como su residencia en Italia o el premio entregado al rey Felipe VI, la conclusión para ella es clara: "Sientes que todo ha merecido la pena".