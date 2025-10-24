Los entresijos del concierto de Leiva en el Ibercaja Estadio de Zaragoza: "No lo cerramos hasta dos días antes del anuncio"

Zaragoza goza de una gran propuesta cultural y musical. Esta última semana está siendo de gran movimiento con la venta de entradas de grandes artistas en Zaragoza. Entre ellos La Oreja de Van Gogh y Aitana que han arrasado en los últimos días.

En el caso de la banda de música de 'Rosas', se tenía planeado un solo concierto para el 9 de octubre, pero tras llenar en apenas horas el Pabellón Príncipe Felipe, se ha añadido una fecha más, lo que hará que hagan doblete en las Fiestas del Pilar. No ha sido la única que lo está agotando todo porque Aitana con su gira 'Cuarto Azul World Tour' ha hecho 'sold out' en apenas una hora de que salieran las entradas en venta general.

A estos dos próximos conciertos, se suma el del gigante de Leiva que además de volver a Zaragoza menos de un año después de su último concierto el 12 octubre, llega a la capital por la puerta grande. El cantante madrileño será el primer concierto en el Ibercaja Estadio de la mano de Aragón TV que patrocina el evento por su 20 aniversario. Una apuesta del cantante madrileño por Zaragoza al máximo nivel.

"En el último concierto se quedó mucha gente sin poder asistir y Zaragoza lo demandaba", expresa Luis Costa, promotor del concierto. La próxima actuación, el 27 de junio, está dentro de las únicas seis fechas para el fin de gira que tiene programado el cantautor, aunque, como bien reconoce Costa, "en un principio él no iba a estar en Zaragoza": "Planteé la opción del estadio de Alcoraz en Huesca, pero Leiva apostaba por estadios grandes", afirma.

Ante ello, decidió apostar por Zaragoza ante la buena respuesta que había tenido en el último concierto. Así, tras un acuerdo para la cesión del estadio para el concierto y el visto bueno de la propiedad -formada por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza- se hizo posible: "Lo cerramos in extremis porque el anuncio de la gira se daba el jueves y lo pudimos cerrar todo un par de días antes", reconoce.

La apertura del Ibercaja Estadio para la celebración de grandes eventos, a su parecer, son "buenas noticias" ya que "la cuarta ciudad de España demanda un espacio como este". Tras el anuncio del concierto de Leiva, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, afirmó que vendrían más conciertos durante el verano en el estadio ante la demanda de los promotores.

La envergadura del estadio supone un reto a la hora de adaptar eventos, ya que se debe aclimatar los escenarios al espacio. En comparación con el celebrado en el Pabellón Príncipe Felipe, en el que se dobla el aforo, reconoce que "hay grandes diferencias, pero a su vez es similar".

Así, una de las grandes ventajas es la tipología del estadio, ya que es modular y puede estar sujeto a cambios más prácticos, lo que denomina una "suerte" y una "gran ventaja" a la hora de montar la infraestructura del escenario.

En la misma línea, ha aclarado que "todos los asistentes serán avisados" sobre la prohibición de no poder saltar en las gradas emitida por LaLiga por medidas de seguridad. Por ello mismo, se está procediendo a la venta de entradas intercaladas en gradas para la seguridad de los asistentes.

15.000 entradas vendidas

La acogida del concierto de Leiva ha sido máxima. Tras el anuncio el pasado jueves, menos de 24 horas después, la cuenta de la venta de entradas no paraba de crecer y se habían vendido más de 9.000, lo que además supuso la puesta a la venta de más entradas en pista general tras verse agotadas en cuestión de horas. "Estamos contentísimos y encantados de la aceptación de la gente", reconoce Luis Costa.

Una semana después, la venta sigue siendo un "éxito" y ya están por 15.000 vendidas acercándose a los 17.000 de aforo que tienen previsto para el concierto. Ante las buenas cifras que están recogiendo, Costa bromea "casi podríamos hacer otro".