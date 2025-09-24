El Tubo calienta motores para las Fiestas del Pilar: música en directo, cabezudos y pasacalles este fin de semana

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina y los preparativos ya están en marcha. Sin embargo, las fiestas se conocen por sus vísperas, y antes de octubre llegan este fin de semana las fiestas de El Tubo.

Esta mañana La Asociación de Empresarios de El Tubo de Zaragoza ha presentado el programa de festejos que en esta ocasión está diseñado "para toda la familia".

Jotas, cabezudos, música, talleres y sobre todo gastronomía se dan la mano entre el viernes 26 y domingo 28 de septiembre, en el casco histórico de Zaragoza.

"Somos un barrio pequeño, pero nos gusta decir que somos el corazón de Zaragoza", reconocía la Gerente de la Asociación, Isabel Palacín. El nuevo logo, protagonista del cartel de las fiestas, refleja a la perfección ese sentir, o más bien ese 'latir', popular.

La Consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayto. de Zaragoza, Sara Fernández insistía en esa idea de corazón de la ciudad que ha conseguido hacerse un nombre que traspasa nuestras fronteras: "Los turistas nos preguntan por el Pilar, y después por el Tubo siempre. Es una de nuestras señas de identidad. En otras ciudades hay zonas para los turistas... pero aquí no. Nos mezclamos", explicaba orgullosa la consejera.

Este año las fiestas dan un giro hacia el público infantil y familiar con un programa repleto de actividades destinadas a los más peques. "Es un lugar perfecto para salir de copas, pero también queremos que nuestro casco sea un lugar para disfrutar en familia", aseguraba el Presidente de la Junta Municipal Casco Histórico y Concejal de Ayto de Zaragoza, Armando Martínez.

Desde Cabezudos, carrera infantil de disfraces y talleres hasta conciertos de Jazz de la mano de Jazz For Kids. Laura Blossom (ganadora del concurso de canción española Corita Viamonte), Jazz For Kids y el Grupo de Jotas de El Pilar.

Por otro lado en el escenario del Rock&Blues se podrá disfrutar de los conciertos de The Handsome Jack, Lorettas y Poetas de Calle. Además habrá múltiples actuaciones por las calles del barrio entre las que se encuentran Rondallas de jotas y La Banda del Canal.