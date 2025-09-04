‘Asesinato en el Orient Express’ hace parada en el Teatro Principal de Zaragoza con Juanjo Artero

El Orient Express hace parada en Zaragoza. Desde mañana 4 de septiembre, el Teatro Principal abre temporada con Hércules Poirot a bordo. Esta vez, el detective belga tiene rostro de Juanjo Artero. Y, como siempre que aparece, el misterio no se hace esperar.

La adaptación de 'Asesinato en el Orient Express' de Agatha Christie llega de la mano de José Saiz, “La adaptación ha sido excesivamente complicada”, ha reconocido el director.

La obra mantiene la esencia de Christie, pero con un aire más actual, “Teatralmente, el final es mucho más potente que la novela o la película”, ha asegurado Saiz, por lo que también resultará atractiva para aquellos que ya conozcan la historia.

El texto es de Ken Ludwig, traducido por Alicia Serrat. Estará en cartel hasta el 14 de septiembre. Las funciones comenzarán a las 20.00, excepto los domingos que el pase será a las 19.00.

El público viajará directo a los años 30. Vagones históricos, moda de época, luces expresivas y hasta sonido envolvente “El público verá calzado, bastones, prendas de época…”, ha explicado el director.

Presentación de 'Asesinato en el Orient Express' en el Teatro Principal de Zaragoza. Daniel Marcos

Todo cuidado al detalle para que la sala se convierta en un tren detenido por la nieve. Y con un asesino entre los pasajeros. “Meter a 11 personas en un vagón ha sido realmente complicado”, reconocía José.

El reparto lo encabeza Artero, acompañado por diez actores y actrices que dan vida a los viajeros atrapados.”Yo no me veía en el personaje, pero después de trabajarlo reconozco que es maravilloso”, ha comentado Artero en la presentación de la obra esta mañana.

Las funciones son a las 20.00, excepto los domingos que empiezan a las 19.00. Las entradas tienen un precio de 25 euros, pero con descuento los jueves. Eso sí, los pases de esta semana ya están llenos. Se pueden comprar aquí (las entradas que quedan).

La historia cumple 91 años y sigue intacta. En 1934 Christie publicó la novela que convirtió a Poirot en leyenda. Un asesinato en pleno viaje entre París y Estambul. Decenas de adaptaciones después, ahora toca descubrirlo sobre las tablas de Zaragoza.