Inazio, joven promesa en el indie-folk: "He entrado en la industria musical como quien se cuela en un evento"

La música ha cambiado. Con la revolución digital y el poder de las plataformas de streaming, las reglas del juego ya no las dicta únicamente la radio o la televisión. Ahora, un artista puede nacer en un cuarto con una guitarra y llegar a miles de personas a través de Spotify, YouTube o TikTok.

Pero si algo no cambia, es la necesidad de conectar. Y ahí es donde destaca Inazio, el joven cantautor que en poco tiempo ha pasado de subir sus canciones a Internet a llenar salas en toda España.

Este jueves, Zaragoza srá testigo de su talento en un concierto especial en la Lata de las Bombillas, el único acústico de su gira. Antes de subirse al escenario, hemos tenido la oportunidad de charlar con él durante unos minutos.

Con apenas un año y medio en la industria musical de forma profesional, Inazio ha conseguido lo que muchos tardan años en lograr: una gira en varias ciudades y una conexión sincera con su público. “Empecé en 2020 a hacer música, pero a nivel profesional, llevo solo un año y medio”, nos cuenta con una humildad que contrasta con su éxito.

Su gira, que arrancó en Valladolid el pasado 21 de febrero, le llevará por distintas ciudades de toda España hasta un cierre en Valencia en mayo y, posiblemente, una segunda parte tras el verano.

El crecimiento de Inazio no es casualidad. Su capacidad para contar historias a través de la música, combinada con una voz cálida y una producción cuidada, lo han convertido en una de las promesas más firmes del panorama indie-folk español.

Spotify, las redes y el contacto con el público

Uno de los grandes aliados de Inazio ha sido Spotify for Artists, una herramienta que le permite conocer en qué ciudades es más escuchado. “Zaragoza es una de las ciudades donde más nos escuchan, pero nunca habíamos venido. Era algo que teníamos que solucionar”, nos dice con una sonrisa. La tecnología ha permitido que artistas como él tracen estrategias basadas en datos reales, pero también ha planteado retos, como la saturación de contenido y la lucha por la visibilidad en un mercado cada vez más competitivo.

Cada canción de Inazio cuenta una historia. Desde vivencias personales hasta relatos ajenos que transforma en melodía. “No tengo un tema concreto. Puedo escribir sobre mi experiencia de fe, de milagros, o sobre la historia de un amigo en Sicilia”, explica.

Una de sus canciones más curiosas es Katniss, inspirada en Los Juegos del Hambre. “Nunca había visto las últimas películas y este verano las vi por primera vez. Me impactó la historia de amor en medio del caos, más allá de la revolución distópica”, confiesa. Esta capacidad de encontrar inspiración en cualquier rincón es parte de su sello artístico.

El futuro sin expectativas, pero con esperanza

Cuando le preguntamos por su futuro en la industria, Inazio responde con la sinceridad de quien aún está asimilando todo lo que le está ocurriendo. “No espero nada. He entrado como quien se cuela en un evento donde todos se conocen y tú no”, dice entre risas. Pero la realidad es que su talento no ha pasado desapercibido. “La gente de la industria confía en mí y eso me anima. Si todo sale bien, este es solo el principio de una carrera larga y, espero, muy bonita”.

Con un talento genuino, una cercanía que traspasa el escenario y una visión fresca de la música, Inazio se perfila como una de las voces que marcarán esta generación. Si aún no lo has escuchado, dale al play. Puede que encuentres en sus canciones justo lo que estabas buscando.