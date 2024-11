El director de la Film Symphony Orchestra, en Zaragoza: “Con 6 años E.T. me fascinó y quiero dignificar las bandas sonoras”

En la música árabe el concepto de emoción estética se traduce en el ‘Tarab’, que significa más o menos éxtasis. Es un estado de entusiasmo y arrebato que produce la música, y es lo que busca conseguir el director de Film Symphony Orchestra, Constantino Martinez Orts, con su nueva gira.

La Film Symphony Orchestra, vuelven a recorrer España poniendo en el lugar que se merecen las bandas sonoras, y este domingo llega a Zaragoza, en concreto a la sala Mozart del Auditorio. “Queremos emocionar al público al máximo, intentando alcanzar ese éxtasis emocional que significa la palabra de Tarab” explica Constantino.

El director estudió en el conservatorio en España, estuvo en Londres donde se especializó en música de cine con imagen y en 2011 fundó la Film Symphony Orchestra “empecé queriendo dignificar la música del cine, cuando en España era considerada aún un género de segundo orden” reconoce.

Constantino Martínez-Orts con un mandaloriano.

Su amor por las bandas sonoras comenzó desde muy temprano. “Con 6 añitos mis padres me pusieron la película de E.T. y eso despertó en mí una pasión por la música sinfónica”, reconoce. “No voy a decir que me enamore de John Williams, que también; pero fue un poco lo que me dio esa inquietud por ese sonido, esas bandas sonoras sinfónicas, ese romanticismo de Williams tan brillante y tan exuberante”, explica el director.

Viajó por Londres, Hollywood y los Ángeles, donde vio cómo se trataba la música del cine y al regresar a España decidió crear esta orquesta. “Quería llevar la música de cine por toda España y dignificarla, para tratarla con el cariño, el mimo y el desvelo que se merecen esas partituras”, relata. Esa pasión por la música de la gran pantalla queda reflejada en todos los repertorios que propone.

Constantino Martínez-Orts.

Cada gira es diferente, con un repertorio renovado que plantea un viaje diferente en cada ocasión. En este nuevo espectáculo se podrán escuchar las bandas sonoras de Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, La sirenita, Gravity, Frozen, El regreso de la momia, La lista de Schindler, Leyendas de pasión, Forrest Gump, y Star Wars: el ascenso de Skywalker, entre otros grandes titulares del cine, y también porqué no de la música.

Constantino no distingue en géneros o tipos de música, sino en si esta es de calidad o no. La sinfonía de las películas en muchas ocasiones son dignas de los óscar, “incorporamos la ganadora del Óscar en 2024, Oppenheimer, y Dune, la ganadora del Óscar de Hans Zimmer”, poniendo otros ejemplos como la película de Disney Frozen: “Nadie puede cuestionar que Let it Go está tocada por el dios de la inspiración, es un tema pop rock sinfónico que ganó el Óscar merecidamente, y que cambió el guion de la película en el desarrollo del personaje”, concluye.

Las películas sin música no serían lo mismo, y determinadas bandas sonoras consiguen elevar el film hasta las alturas. “La música tiene ese poder evocador de transportarnos en el tiempo y en el espacio, yo creo que la música tiene un gran poder, y en especial la música de cine”, con una orquesta de 80 músicos profesionales, Constantino consigue emocionar al público y que no eche de menos la imagen. Solo con la música el espectador se embarga de emoción hasta conseguir el Tarab.

La Film Symphony Orchestra llega a Zaragoza este domingo 1 de diciembre para un único concierto en la sala Mozart, después continuará su gira por Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Vigo, Murcia... y un largo etcétera hasta llevar a todos los rincones de España el éxtasis de las bandas sonoras.