El PSOE accede al contrato de La Nueva Romareda y acusa a Serrano de "mentir" sobre los pagos del Real Zaragoza

El Partido Socialista ha accedido al contrato del arrendamiento del Ibercaja Romareda este jueves, tras meses solicitando los documentos al Gobierno municipal.

Lo anunciaba hace 14 horas la propia Lola Ranera, portavoz del Partido Socialista en Zaragoza, en un video donde avanzaba que su partido había descubierto "el secreto mejor guardado de la alcaldesa Natalia Chueca".

Aunque ha sido el concejal socialista Horacio Royo quien ha desvelado todos los detalles esta mañana en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento.

"Después de 8 meses, tres peticiones por escrito, una comisión extraordinaria y una sentencia judicial, el Gobierno por fin nos ha dejado leer los contratos del arrendamiento del futuro estadio", ha celebrado el edil.

Eso sí, ha detallado que "únicamente" han podido leer las cláusulas del documento, sin posibilidad de fotocopiar el mismo.

De esa lectura en el Seminario, los socialistas han sacado en claro que "el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, mintió" durante la comisión extraordinaria celebrada el pasado 8 de septiembre en el Consistorio.

Así lo ha asegurado Royo, declarando que, además, "lo hizo de manera impúdica". Ha explicado que en el contrato se explicita que el Real Zaragoza "no abonará un euro por el nuevo estadio hasta que este esté terminado y le sea formalmente entregado", frente a lo que dijo Serrano quien, tal y como lo ha recordado Royo, "dijo que el club había abonado el canon de 1,1 millones de euros que exige el contrato".

Horacio ha considerado que esta "mentira" se debe a que "el Gobierno no quiere reconocer que ese contrato de industrias se firmó en marzo para que El Real Zaragoza pudiese cobrar los ocho millones del contrato de patrocinio de Ibercaja".

Momento en el que, además, "se negociaba la compra de la venta del paquete mayoritario de acciones de la sociedad anónima deportiva", ha acusado.

A todo esto, Horacio ha añadido una preocupación más: "La alcaldesa ha anunciado que las obras van con retraso, lo que supone que el equipo va a tener que jugar en el estadio modular". Ante esto, ha cuestionado si "el Gobierno va a reclamar el millón correspondiente que debería ir a la sociedad La Nueva Romareda por esa temporada".

"Es incomprensible que quien se queda la explotación y el dinero de los acontecimientos va a ser el socio privado. Es decir, ponemos el dinero y ellos lo recogen beneficios. Esto ya estaba puesto de manifiesto en el pacto de socios pero ahora queda nítidamente establecido en ese contrato firmado en marzo", ha criticado.

Asimismo, ha detallado que en el contrato se señala que el pago del IBI lo abonará también la sociedad, un detalle que, dice, "no es poca broma" porque "son muchos miles de euros cada ejercicio durante 75 años".

El mantenimiento del estadio

Por último, ha avanzado también que, aunque en el contrato se establece que el futuro estadio tendrá que ser mantenido por el Real Zaragoza, "esto no será operativo hasta después del Mundial, el 1 de enero de 2031".

Es decir, que la sociedad será hasta entonces la que asuma el mantenimiento, las averías y el cambio de césped, entre otras cosas.

"No se entiende, a no ser que no se fíen del cuidado que pueda tener el socio privado del campo", ha considerado Royo, concluyendo con que desde el PSOE pedirán una nueva comparecencia en comisión de Serrano para "poner fin a las mentiras".

"Un lapsus"

Por su parte, Serrano ha explicado que, durante la comisión extraordinaria, sufrió "un lapsus" y dio, por error, las cifras de explotación de La Nueva Romareda, "no del modular".

En este sentido, ha acusado a Royo y al PSOE de "sembrar confusión cuando no hay nada".

"El Real Zaragoza va a empezar abonando un canon de 1,1 millones durante los cinco primeros años en el Ibercaja Romareda. Cifra que aumentará hasta 200.000 euros a partir de los siguientes años, hasta alcanzar los 3 millones anuales a partir del año 2041. Todo ello actualizado IPC", ha detallado, tras las acusaciones del concejal socialista.

Asimismo, ha asegurado que "todos los datos del contrato de arrendamiento" fueron publicados por el propio Gobierno municipal en una nota de prensa en febrero de 2026.

"Lamentamos que se ponga en duda el honor de Ibercaja Estadio y el Real Zaragoza, en una especie de contubernio judeomasónico", ha criticado Serrano, sobre las acusaciones de Royo de adelantarse el contrato del naming a favor del club.

"El naiming de La Nueva Romareda, 8 millones, pertenece al club y el del estadio modular a la sociedad, dos millones. En la hipótesis de que el Real Zaragoza vaya a usar el modular por más tiempo, evidentemente habrá que ajustar los derechos de este para la utilización del estadio", ha sentenciado Serrano.

Sobre el IBI, el concejal ha recordado que el impuesto lo recauda el Ayuntamiento y que, por lo tanto, "este irá 100% a las arcas municipales".

"Lo único que hace es sembrar sospechas, una tormenta en baso de agua", ha concluido.