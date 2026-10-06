Los trabajadores de la limpieza en Zaragoza comienzan la huelga indefinida: "Seguimos dispuestos a negociar"

Los trabajadores de la limpieza de Zaragoza han comenzado este martes la huelga indefinida que, en principio, está prevista para todas las jornadas de las Fiestas del Pilar.

Desde los sindicatos convocantes, CGT y CC OO, aseguran que siguen “dispuestos a negociar” y que la intención desde la plantilla es “hacer el menor daño posible a los ciudadanos en estas fechas tan importantes”.

Las primeras horas de la huelga han sido "muy satisfactorias" con "una gran respuesta de los trabajadores", según los convocantes. Alrededor de un centenar de empleados han protestado este martes a las 21:00 horas en las inmediaciones de FCC Medio Ambiente, en la carretera de Castellón.

Pintadas y pegatinas

Eso sí, la primera jornada no ha estado exenta de polémica. La concejal responsable de este área, Tatiana Gaudes, denunciaba este lunes la aparición de pegatinas con su cara en la casa de su madre.

"La protesta y la reivindicación son legítimas; señalar el domicilio de familiares no lo es", dijo en redes.

Y, en menos de 24 horas, desde el Ayuntamiento volvían a criticar pintadas en la misma zona en las que se pedía la dimisión de la edil de Medio Ambiente.

No obstante, desde los sindicatos solicitan que se investigue "quién es el responsable y se tomen medidas" para "evitar generalizar y hacer daño a los trabajadores que solo están ejerciendo su derecho a huelga".

Servicios mínimos

El Ayuntamiento ha fijado servicios mínimos con dos niveles: uno para los días ordinarios y otro, más exigente, para los días de Fiestas.

Así, desde las 21:00 horas de este martes 6 de octubre hasta las 07:00 horas del 10 de octubre, y a partir de las 21:00 del 19 de octubre hasta que acabe la huelga se establece un 78,13% de servicios mínimos durante los días laborables y sábados. Para los domingos y festivos del periodo ordinario se ha fijado un 81,54%.

Por otro lado, durante las Fiestas se ha establecido que desde las 07:00 horas del 10 de octubre hasta las 21:00 del 19 de octubre, los servicios mínimos sean del 94% en jornadas laborables y festivos.

Además, en los festejos se incluirán refuerzos específicos, como peones de apoyo para la ofrenda de flores o brigadas para después del pregón en la plaza del Pilar.

Demandas

Entre las demandas de los trabajadores se encuentra una subida salarial vinculada al IPC para frenar una pérdida salarial acumulada que estiman en torno al 20% en los últimos años. Asimismo, piden acabar con la excesiva temporalidad y los contratos a tiempo parcial, entre otras peticiones.

Según los datos aportados por la compañía, el salario de los peones se sitúa actualmente entre los 28.000 y los 31.500 euros brutos anuales, mientras que el de los conductores oscila entre los 34.500 y los 40.000 euros brutos anuales.

Señalan que las retribuciones corresponden a "una jornada laboral equivalente a 34 horas semanales, con un total de 1.585 horas anuales".

Además, FCC asegura que, "en todos los puestos de trabajo y niveles, los salarios de su plantilla son superiores a los niveles equivalentes publicados para el personal del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón".

Siguiendo esta línea, otro de los puntos que la empresa ha querido tocar es la evolución de los salarios. La empresa rechaza que las condiciones económicas de la plantilla no hayan mejorado en los últimos años y asegura que los salarios aumentaron un 11,63% entre 2021 y 2024, "siendo la nueva propuesta del 2025 al 2027 un 9,4% adicional".