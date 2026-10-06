El Ayuntamiento denuncia las pintadas contra Tatiana Gaudes en el domicilio de su madre: "¿Qué pinta la familia en esto?"

"Llevar un conflicto laboral hasta la puerta de la casa de la madre de un concejal es una conducta cobarde, miserable y antidemocrática".

Así de contundente se ha mostrado esta mañana el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, para denunciar el "señalamiento" sufrido por la responsable de Movilidad en el Ayuntamiento, Tatiana Gaudes, tras las pegatinas y pintadas que han aparecido en torno a la vivienda de su familia.

Unas acusaciones en las que se vincula a la concejal como "responsable" del conflicto entre FCC Medio Ambiente y los sindicatos. Una huelga indefinida que, por cierto, comienza este mismo martes a partir de las 21:00 horas.

"No cuestionamos el derecho a la huelga de los trabajadores ni que defiendan sus condiciones laborales. Pero la intimidación no lo es, ni el señalamiento ni la amenaza", ha criticado Mendoza, señalando las imágenes en las que se reflejan los actos acometidos en contra de Gaudes.

"En el portal donde vive la madre de la edil han aparecido pegatinas con su cara, vestida con el uniforme de FCC. Los propios vecinos la retiraron y, según confirman, ningún otro portal ha sido señalizado. Además, también se han hecho pintadas pidiendo su dimisión en el entorno", ha detallado el responsable de Participación Ciudadana.

Ha recordado también lo sucedido el pasado miércoles en el pleno municipal, donde se vivió lo que Mendoza ha definido como "una situación lamentable".

Las protestas de los sindicatos llegaron al Ayuntamiento, durante la primera jornada de paros, produciendo momentos de "enorme tensión" durante el debate con la concejal Tatiana Gaudes.

"Ese mismo día, coincidiendo con los paros FCC denunció ante la Policía Nacional actos de sabotaje hasta en 16 vehículos. Neumáticos pinchados, cables de seguridad cortados de vehículos que después tienen que usar los trabajadores. Es una auténtica barbaridad y pone en peligro a los compañeros", ha señalado Mendoza.

En este sentido, ha denunciado que la situación ha llegado mucho más lejos. "¿Qué pinta la familia de una concejal en todo esto? Se llama señalar, amedrentar e intentar meter miedo", ha concluido.