Desmontan la acampada del Sindicato Inquilinas en Zaragoza: "No significa retirarnos, la lucha sigue"

En torno a las 14:00 de este sábado 3 de octubre, y después de dos noches en tiendas de campaña, el Sindicato de Inquilinas en Zaragoza ha decidido levantar la acampada.

La indignación por la situación de la vivienda se mantiene y el colectivo se reencontrará en la manifestación de esta tarde que recorrerá las calles de la capital aragonesa, desde la plaza Santo Domingo hasta la delegación de Gobierno en la plaza del Pilar.

"Levantar la acampada no significa retirarnos, la lucha sigue", han explicado desde el sindicato.

La concentración en Zaragoza ha sido de las más numerosas de España, y desde el movimiento lo han reconocido como "un éxito".

"Hemos extendido más de 100 tiendas, creo que más que en Barcelona", han comentado.

El jueves después de que la plaza de Sol de Madrid se llenara de manifestantes y tiendas de campaña, la ola llegó a Zaragoza.

De manera casi improvisada, rápida y eficaz, se tomó la céntrica plaza de España de la capital aragonesa. Tras dos días de protesta recogen sus cosas pero "mantienen su lucha".

"Tenemos que demostrar que estamos hartas, que somos miles y que queremos acabar con el negocio de la vivienda", ha reconocido la portavoz del sindicato.

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