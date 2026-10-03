La instalación del colector principal de 1.500 milímetros entra en su recta final y se prevé reabrir al tráfico la conexión con Gracia Gazulla. Te puede interesar: Los trabajadores del tranvía de Zaragoza decidirán el 7 de octubre si hacen huelga indefinida después de Pilares

Así avanza la gran reforma del Parque del Tío Jorge: saneamiento, nuevas pistas y más espacios para los vecinos

El Parque del Tío Jorge afronta una nueva etapa de las obras de renovación que comenzaron el pasado mes de abril.

Los trabajos se concentran ahora en terminar las principales infraestructuras de saneamiento y en preparar el terreno para las nuevas zonas deportivas, áreas de juegos y espacios pavimentados que contempla esta primera fase de la reforma.

Uno de los principales trabajos, el gran colector de 1.500 milímetros de diámetro que recorre el paseo central del parque, se encuentra ya en su fase final.

Los operarios están terminando las arquetas de registro, mientras avanzan también los colectores secundarios y la red de tuberías de agua potable.

Una de las actuaciones que condiciona el calendario se encuentra en la conexión de los colectores de la calle Fernando Gracia Gazulla con la plaza San Gregorio.

Red de saneamiento del Parque del Tío Jorge. Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento prevé que este tramo pueda quedar abierto al tráfico antes de las Fiestas del Pilar, aunque la fecha está condicionada a posibles imprevistos durante los trabajos o a las condiciones meteorológicas.

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha señalado que la actuación está cumpliendo los plazos previstos y ha destacado la complejidad de los trabajos que se están realizando bajo el parque.

Según ha explicado, la previsión es mantener el calendario de la primera fase, cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2027.

"Estamos cumpliendo los plazos de una obra de inmensa complejidad, especialmente en todo lo que respecta al subsuelo, que es lo que no se ve pero lo que garantizará la viabilidad del parque a futuro", ha destacado Serrano.

Nuevas zonas

Mientras terminan las canalizaciones subterráneas, las obras ya empiezan a ser visibles también en superficie.

En distintos puntos del parque se están realizando trabajos de explanación y nivelación del terreno, especialmente en la plaza del Tío Jorge, el bulevar central y el espacio reservado para las futuras pistas deportivas.

Red de saneamiento Parque Tío Jorge. Ayuntamiento de Zaragoza

El siguiente paso será comenzar con las pavimentaciones. También han empezado a instalarse las nuevas redes de riego y alumbrado público.

Los trabajos han obligado además a retirar los juegos para personas mayores situados junto al quiosco. En esta zona debe ejecutarse otro tramo del colector de saneamiento que conectará con la calle Gracia Gazulla y que dará servicio a las casetas de mantenimiento y al quiosco restaurante.

El Ayuntamiento asegura que se mantiene el acceso peatonal al entorno del quiosco durante las obras.

Reforma de 3,4 millones de euros

Esta primera fase de la renovación afecta a 33.588 metros cuadrados del sector sureste del parque, delimitado por el bulevar central y las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.

La actuación tiene un presupuesto de 3.455.760 euros y un plazo de ejecución de doce meses. Los trabajos están siendo realizados por COPHA, con la dirección técnica de Ecociudad y del área de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Zaragoza.

Una de las principales actuaciones será la renovación de la red de saneamiento, con la que se pretende solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones que se producen en el parque durante episodios de lluvias intensas.

El proyecto también contempla la reforma de la plaza del Tío Jorge, la creación de un jardín vertical y nuevas zonas destinadas al deporte y al ocio.

Entre ellas habrá pistas de baloncesto y voleibol, un área de juegos infantiles más grande y con elementos inclusivos y un nuevo gimnasio al aire libre para personas mayores.

La intervención incluye además la futura plaza del Cinco de Marzo, un espacio preparado para acoger eventos como la Cincomarzada o la Hoguera de San Juan.

Durante los trabajos se han realizado también actuaciones sobre el arbolado y se han trasplantado las palmeras y palmitos situados alrededor del Monumento al Tío Jorge, con el objetivo de integrarlos posteriormente en el nuevo diseño del parque.

Las obras se han planteado por sectores para mantener abierta la mayor parte del recinto. Según los datos del Ayuntamiento, el área de actuación ocupa alrededor de dos hectáreas, por lo que más del 86% de las aproximadamente 15 hectáreas del parque permanece disponible para los vecinos mientras continúan los trabajos.