Estas son todas las actividades para los jóvenes para las Fiestas del Pilar: videojuegos, realidad virtual y fiestas para menores

El ZGamer, el gran evento de videojuegos, esports y ocio digital de Zaragoza, volverá a abrir sus puertas en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza del 16 al 18 de octubre.

Durante tres jornadas, los aficionados a los videojuegos podrán disfrutar de más de 200 puestos de juego, torneos, zonas de juego libre, realidad virtual, simuladores de conducción y encuentros con algunos de los creadores de contenido más conocidos del panorama nacional.

Por allí pasarán Espe, Noviofifas, Noni y Mayichi. Este es el evento estrella del programa de las Fiestas del Pilar para los jóvenes y el que más acogida tiene entre el público, dado los datos de asistencia (más de 10.000 personas), pero hay muchas otras propuestas pensadas para ellos, que hoy ha presentado la concejal de Juventud, Ruth Bravo.

Entre ellas, una nueva edición de la Fiesta Viral Light el 11 de octubre, para adolescentes de entre 14 y 17 años, con sesiones de música de Dj Alex Melero, Beuxi y Aaron MVP, o el evento Open Mic Junior para jóvenes de entre 14 y 21 años, que se celebrará en El Túnel el 18 de octubre.

"Cuando comienza octubre, todos estamos esperando con ganas las Fiestas del Pilar y, especialmente, nuestros jóvenes que están deseando que lleguen ya estos días. Tienen unas ganas enormes de disfrutar y para ellos hemos preparado una programación de ocio saludable y segura adaptada para todas las edades", ha señalado Bravo.

El segundo fin de semana se celebrará una nueva edición del ZGamer con acceso gratuito hasta completar aforo. El año pasado pasaron por allí 10.000 asistentes atraídos por una programación para todos los públicos. Este año además la oferta de juego se amplía con 211 puestos simultáneos frente a los 170 del año anterior y nuevas propuestas.

Por primera vez, Nintendo estará presente en el ZGamer con un espacio propio que contará con 27 consolas, donde los asistentes podrán descubrir y disfrutar de sus últimas novedades. También se reforzará la zona de simulación de conducción gracias a la colaboración con PlaySeat, que permitirá disponer de cockpits y estructuras de simulación profesional para ofrecer una experiencia de conducción más inmersiva.

A estas propuestas se sumarán las zonas de realidad virtual, torneos abiertos y comunitarios y diferentes espacios de juego libre de PC y consolas. Una de las principales novedades de esta edición será la ampliación del sistema de gamificación, que contará con 13 arenas distribuidas por el recinto, donde los asistentes podrán superar diferentes retos para conseguir tokens y optar a premios y sorteos. Este sistema permitirá a los participantes acumular tokens de Bronce y Plata que podrán canjear por obsequios directos o utilizar para participar en los grandes sorteos.

Entre los premios destaca un portátil gaming HyperX OMEN 16, que se sorteará como uno de los grandes premios de esta edición. Espe, Noviofifas, Noni y Mayichi El ZGamer contará también con una importante presencia de creadores de contenido. Por el escenario y los diferentes espacios del evento pasarán Espe, Noviofifas, Noni y Mayichi, referentes nacionales del entretenimiento digital y los videojuegos, que protagonizarán shows, desafíos y actividades en directo junto a los asistentes.

La academia municipal Cierzo Esports volverá a tener un papel protagonista en el evento y presentará su nueva sección de Sim Racing, reforzando la apuesta por los esports y por la formación y participación de jóvenes talentos vinculados a Zaragoza. Al mismo tiempo, habrá también actividades como 'El Desafío de las Cajas Misteriosas', una nueva propuesta participativa en la que la intuición y la habilidad tendrán recompensa directa. También se instalará un photocall oficial en el que los asistentes podrán participar en una dinámica en redes sociales y optar al sorteo de un monitor gaming.

Como todos los años, el evento tendrá también su vertiente solidaria. En colaboración con la asociación Gambaru, se instalará un bar cuyos beneficios estarán destinados a proyectos dirigidos a personas en situación de exclusión social. La iniciativa contará además con el acompañamiento de la Legión 501st, cuyos integrantes participarán en esta acción. El objetivo del ZGamer es ofrecer durante las Fiestas un espacio de encuentro en torno a los videojuegos y la cultura digital, con propuestas de ocio, competición y participación para todos los públicos, reforzando al mismo tiempo la apuesta de Zaragoza por los esports y por las nuevas formas de entretenimiento digital, ha apuntado Bravo.

Las puertas del ZGamer se abrirán el viernes 16 de octubre de 16.30 a 21.00 horas. El sábado 17 y el domingo 18 el evento permanecerá abierto en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 16.30 a 21.00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Fiesta Viral y Guests Battle Pero antes del ZGamer y también en la sala Multiusos del Auditorio, se celebrará una nueva edición de la Fiesta Viral Light el 11 de octubre, entre las 19.00 y las 00.00 horas.

El programa incluirá sesiones del DJ Alex Melero, Beuxi y Aaron MVP, animación, maquillaje y caracterización, retos y dinámicas grupales, además de distintas sorpresas durante la velada. Las entradas tienen un precio anticipado de 8 euros, después de agotarse el primer tramo promocional de 100 localidades a 6 euros.

En taquilla, si quedan entradas, el precio será de 10 euros. La entrada incluye el acceso, dos consumiciones sin alcohol y la participación en las actividades programadas. Las localidades están disponibles a través de CompraEntradas, Ibercaja Entradas, la Taquilla Central y las taquillas del Auditorio. Además, entre los participantes, se sorteará un iPhone 18 Pro entre los asistentes. Otra de los planes que podrán hacer los jóvenes durante estas Fiestas será asistir a una 'Guests Battle', un evento de danza urbana y freestyle al aire libre creado por el equipo de MAF.

Esta competición de baile improvisado será en la plaza Aragón el sábado 17 de octubre a las 11.30 horas. Y, entre las propuestas musicales, destaca el Open Mic del Túnel, donde jóvenes de entre 14 y 21 años dispondrán de un escenario profesional y los medios técnicos para mostrar su talento como solista o como grupo. Será el 18 de octubre en El Túnel de Oliver.

También en este espacio el día 13 de octubre se celebrará una jornada musical con los conciertos de Laaza, Begut, Marina y Domínguez. Además, dentro de la programación, se han incluido artistas musicales muy escuchados y coreados por los jóvenes.

Dani Fernández actuará en el escenario de la plaza del Pilar la noche del 11 de octubre en un concierto gratuito y el artista canario Lucho RK actuará el 10 de octubre, día del pregón, en el escenario de Estación Norte, donde también se podrá ver a la banda de funk-rock zaragozana Direi, ganadora del Popy Rock el 12 de octubre. En este mismo espacio, actuará el compositor gallego Iñigo Quintero el sábado 17 de octubre a las 20.00 horas.