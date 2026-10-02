Entra en vigor: multas de hasta 1.500 euros en Zaragoza por celebrar despedidas de soltero subidas de tono

A partir de ahora prácticas como el botellón, las despedidas de soltero subidas de tono o el top manta saldrán muy caras en Zaragoza.

La nueva ordenanza cívica ha entrado en vigor este viernes, 2 de octubre, con multas de entre 50 y 3.000 euros por conductas incívicas. El coste se medirá en función del grado, que se diferencia entre leve, grave y muy grave.

Pero, exactamente, ¿qué tipo de actos son sancionables?

Entre las consideradas muy graves, y sancionadas con hasta 3.000 euros, figuran los actos vandálicos contra infraestructuras municipales, los grafitis realizados con materiales especialmente agresivos (cuya pena se incrementará si se realiza en un edificio histórico), el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos ilegales multitudinarios o la venta ambulante ilegal.

En el apartado de infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, se incluyen prácticas como el botellón, los servicios sexuales retribuidos en el espacio público, las despedidas de soltero incívicas o los insultos y humillaciones en la vía pública.

Las infracciones leves, con sanciones de entre 50 y 750 euros, incluyen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger los excrementos de mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores o abandonar bicicletas y patinetes en la vía pública.

También se incluye como novedad el uso del espacio público como parques y jardines para pernoctar o realizar un uso "indiscriminado y excluyente". Por ejemplo, no se permitirá dormir en portales de viviendas, siempre que los vecinos reclamen estas conductas.

Eso sí, tras una alegación de la coordinadora de entidades para personas sin hogar, esta práctica será considerada como leve y no grave (como se planteó desde el Gobierno municipal inicialmente).

Con esta norma quedará también prohibido el uso de pasamontañas, burkas, niqabs y otro tipo de prendas que cubran el rostro para acceder a los equipamientos y edificios de titularidad municipal.

Una "mejora" del texto introducida por Vox, así como también el endurecimiento de las sanciones contra el top manta, entre otras.

El nuevo texto se aprobó a principios de septiembre en el pleno extraordinario con los votos a favor de PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar.