La alcaldesa de Zaragoza pide a Delegación que desaloje la acampada: "Es un ataque al orden público"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha solicitado a la Delegación del Gobierno de España en Aragón que actúe y tome las medidas pertinentes para desalojar a las decenas de personas que acampan desde este jueves en la plaza de España.

La regidora se ha referido a esta protesta como "un ataque al orden público" y ha acusado al Ejecutivo central de llevar a cabo "una bomba de humo para que no se vea lo que está pasando en Ceuta".

"Este jueves por la noche y esta misma mañana hemos visto imágenes que nos recordaban al 1 de octubre en Barcelona -referéndum catalán por la independencia-. Esto es un movimiento provocado claramente por el propio Gobierno que ha animado a la manifestación y al desorden", ha expuesto la alcaldesa.

Natalia Chueca ha denunciado también que "España está en dejación de funciones" y que este problema nacional "lo ha generado única y exclusivamente Pedro Sánchez para que no se hable de su corrupción y su incapacidad de gobernar el país".

Asimismo, ha confirmado que hace unos días ya le pidió por escrito al Delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, que "tomara medidas, tras ver lo que estaba sucediendo en Madrid".

Se ha vuelto a referir también a la acampada en la plaza del Sol, para trasladar sus dudas de que Beltrán "vaya a tomar medidas, siendo que en Madrid llevan muchos días y no han actuado todavía".

"Aquí tampoco creo que lo hagan porque siguen las mismas instrucciones todos, las del Ejecutivo central", ha considerado.

Desde Delegación del Gobierno, por su parte, recalcan que solo se actuará en caso de que haya incidentes violentos o altercados, como ocurre en cualquier otra convocatoria de este tipo.

En este sentido, apuntan que la plaza de España ha estado vigilada en todo momento por la Policía Nacional y que seguirá así mientras dure la acampada.

Sanciones por pernoctar en la calle

Este mismo viernes ha entrado en vigor la nueva ordenanza cívica de Zaragoza, que contempla sanciones de entre 50 y 750 euros por pernoctar en espacios de la vía pública que impidan el tránsito habitual.

"La Policía Local actuará tiene que hacerlo, cumpliendo con lo que establece esta y otras normas que rigen en la ciudad", ha afirmado.

En cuanto a su preocupación porque la acampada reivindicativa pudiera llegar a coincidir con las Fiestas del Pilar, la alcaldesa ha mostrado su tranquilidad y ha señalado que para los días grandes de la ciudad "aún quedan muchos días".