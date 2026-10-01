El periodista Antonio Lobato, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de la segunda edición de Kart Royale. E.E Zaragoza

Zaragoza acogerá la segunda edición de Kart Royale: “Es más que una carrera con influencers, es un show”

Zaragoza se convertirá por un día en el escenario de un videojuego. El próximo 24 de abril la capital de Aragón acogerá la segunda edición de Kart Royale.

Una carrera por el centro de la ciudad en la que participan 8 escuderías y 24 creadores de contenidos del calibre de Lola Lolita o La Rivers (estrellas de la anterior competición en Málaga).

Además, este evento multitudinario se retransmitirá en directo a todo el mundo, de la mano del periodista Antonio Lobato y un popular youtuber, de quien de momento no se ha desvelado la identidad.

Así lo ha contado el periodista deportivo esta misma mañana, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. La regidora ha destacado el potencial de este tipo de eventos en Zaragoza, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado "el Mario Kart real" congregó a más de 25.000 personas y generó 69 millones de impactos.

"Es más que una carrera, es un show totalmente gratuito. Un día muy divertido y diferente tanto para los protagonistas, como para los ciudadanos", ha asegurado Lobato.

El evento se iniciará a partir de las 15:00 horas y recorrerá el centro de la ciudad. Los pilotos amateur partirán desde avenida de los Pirineos, pasando por el puente de Santiago, la avenida César Augusto, la calle de las murallas romanas y girando por Salduba hasta paseo de Echegaray y Caballero para retornar hasta el punto de partida.

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