Este es el color y diseño de la nueva medida de la Virgen del Pilar: "Evoca la esperanza y la vida de fe"

Después del éxito que tuvo la cinta del Pilar de cachirulo, el cabildo ha anunciado un nuevo color.

La tradicional medida de la Virgen del Pilar estrena nuevo diseño en verde oscuro, con la imagen de la Virgen en blanco.

Se trata de una propuesta más sobria que se suma a los distintos colores y diseños que ya forman parte de esta popular tradición pilarista.

La nueva cinta ya está disponible en la tienda de la Catedral-Basílica del Pilar, situada en la puerta baja de la plaza más próxima al Ayuntamiento, con el precio habitual de 1 euro.

El lanzamiento llega en las semanas previas a las Fiestas del Pilar, cuando este pequeño objeto devocional vuelve a convertirse también en uno de los recuerdos más buscados por zaragozanos y visitantes.

Una tradición con casi 400 años de historia

Aunque hoy es habitual verla atada en el retrovisor de un coche, en una mochila, una maleta o incluso llevada como pulsera, la medida de la Virgen del Pilar tiene un origen mucho más antiguo.

La primera referencia documental conocida se remonta a 1621. En aquella época se había extendido la tradición de prestar los mantos de la Virgen a personas enfermas, que buscaban su protección.

El problema era que las peticiones eran cada vez más numerosas y resultaba complicado hacer llegar los mantos fuera de Zaragoza.

Las medidas surgieron como una alternativa que permitía mantener ese vínculo con la Virgen sin necesidad de trasladar sus mantos. De hecho, aquel mismo año los Jurados de Zaragoza reservaron al Cabildo la comercialización de estas piezas y establecieron sanciones para quienes las vendieran sin autorización.

La propia Catedral-Basílica explica que las actuales cintas tienen la longitud de la imagen de la Virgen, que mide 36,5 centímetros. La cinta completa ronda los 40 centímetros de largo y 2,5 de ancho.

¿Qué significa la medida de la Virgen?

El Cabildo considera estas cintas un sacramental, es decir, un signo religioso que ayuda a expresar y alimentar la fe. Las medidas que se ofrecen en el Pilar han estado en contacto con el manto de la Virgen.

Su valor, por tanto, no reside en la cinta como objeto, sino en aquello que representa para quien la lleva.

En el caso de la nueva versión, el Cabildo vincula además el verde con el Tiempo Ordinario de la liturgia católica y con conceptos como la esperanza y la vida de fe cotidiana.

"El verde, color litúrgico del Tiempo Ordinario, evoca la esperanza y la vida de fe que se despliega en el caminar diario de todo devoto o peregrino", se lee en la publicación en redes sociales que anuncia la nueva cinta.

No obstante, el color de las medidas no ha tenido tradicionalmente un significado específico. De hecho, existen cintas en numerosos colores y diseños y su utilización responde también a las preferencias de cada uno.