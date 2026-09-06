Zaragoza estrena mercadillo con 20 puestos con flores y productos para mascotas: así es 'El Jardín del Gancho'

La alcaldesa, Natalia Chueca, durante el primer día del mercado. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza ha estrenado este domingo su nuevo mercado de flores y mascotas.

Durante toda la mañana, vecinos y paseantes se han acercado hasta la plaza de José María Forqué, en pleno centro, para ver qué era eso de ‘El jardín del Gancho’, una cita que, según explican desde el Ayuntamiento, ha venido para quedarse y busca “revitalizar” esta zona de la capital.

A este primer día de mercado han acudido la alcaldesa, Natalia Chueca, y la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

En total hay 20 puestos, una oferta que busca atraer a todo tipo de públicos.

"Este proyecto responde a una propuesta que surgió de los propios vecinos y que ahora damos un paso adelante para hacerla realidad en el Gancho. Su puesta en marcha contribuirá a dinamizar el barrio y a recuperar el protagonismo de esta zona de la ciudad, con una cita que esperamos que se convierta en un punto de encuentro para zaragozanos y visitantes durante este otoño", ha destacado la regidora.

El evento se celebrará un domingo al mes, en horario de 11.00 a 15.00. Tras la cita de hoy, las siguientes serán el 4 de octubre y el 8 de noviembre.

El mercado pretende no solo ser una propuesta de ocio, sino un motor de cambio dentro de la estrategia de recuperación para la zona de Zamoray-Pignatelli.

"Queremos que la plaza José María Forqué se convierta en un espacio de encuentro y participación, donde la actividad del mercado sirva para fortalecer los vínculos entre vecinos, impulsar los negocios del entorno y avanzar en la transformación de Zamoray-Pignatelli y el Gancho”, incidía la primera edil.

Bajo el concepto de crear un "jardín urbano efímero", el mercado nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro periódico donde la naturaleza, el comercio y la cultura urbana se unen para dar vida al barrio.

La propuesta bebe directamente de los grandes y exitosos mercados florales de Europa.

Para lograr esa atmósfera acogedora que invita a quedarse, el recinto contará con un diseño cuidado al detalle, fusionando una estética artesanal a través de puestos de madera de inspiración tradicional, con una abundante decoración natural protagonizada por elementos vegetales, sombrillas y textiles en tonos neutros.

Todo ello se vertebrará bajo un diseño plenamente accesible, con una distribución pensada para generar un recorrido fluido que favorezca el paseo y la interacción continua entre visitantes y expositores.

La programación está diseñada para retener al público en la zona y generar un ambiente festivo gracias a la música de DJ que amenizarán la jornada.

Además, los asistentes podrán participar de forma activa en talleres florales y actividades familiares diseñadas para todas las edades, y recorrer instalaciones artísticas y rincones fotográficos creados específicamente para invitar a redescubrir la ciudad desde otra mirada.

Habrá, además, partidas de ajedrez organizadas por la Asociación Artística Aragonesa.

Un pilar fundamental de este proyecto es su integración total del universo de los animales de compañía.

Se dedicará una zona exclusiva y segura que contará con expositores especializados en alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal, incluyendo también áreas de descanso y puntos de agua.

Allí estarán presentes protectoras que venderán productos para recaudar fondos.