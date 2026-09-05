Zaragoza pondrá más cámaras de videovigilancia en uno de sus barrios más conflictivos: estas son las calles elegidas

Imagen de una de las cámaras que ya se instalaron en el barrio de Delicias. E.E E. E.

La capital de Aragón sigue aumentando su seguridad. El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado a tramitar ya la instalación de dos cámaras de videovigilancia más en el barrio de Delicias.

Los dispositivos se colocarán en el entorno del Mercado Delicias, tras un escrito oficial por parte de la gerente de la lonja, Sara Marín, al Consistorio en el que solicitaba una mejora de seguridad en el entorno.

Una de las cámaras se instalará en la calle de las Delicias, justo enfrente de la entrada al mercado, mientras que la otra se colocará en Conde Vizaña, a pocos metros de distancia.

El Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para comenzar a redactar el contrato menor, aunque antes de que estas se activen deberán pasar primero por la comisión de Garantías de Videovigilancia, al igual que se ha hecho con el resto de las que ya han sido implantadas en la ciudad.

Esta -conformada por la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local- es la encargada de dar el visto bueno a los dispositivos y autorizar su puesta en marcha.

Contrato Marco

Se trata de un paso previo a lo que vendrá dentro de unos meses, con la puesta en marcha del contrato marco en diciembre. Un incremento de la red de seguridad con cámaras de última generación que alcanzará los tres millones de euros y que pretende atender a las necesidades vecinales y aquellas detectadas por la Policía Local.

Con este contrato se pretende llevar a cabo una única licitación que englobe todos los sistemas de videovigilancia que se implanten en los barrios de la ciudad.

Estas cámaras se suman a las dos instaladas recientemente en la calle María Lostal, además de a las que ya se colocaron en los barrios del Gancho, Oliver, Delicias y en la calle de Doctor Cerrada.

Además, en las entradas a la plaza del Pilar se colocaron hace un año 13 dispositivos de videovigilancia, aunque, por ahora, estos solo sirven para controlar el aforo durante grandes eventos.

En la ribera del río Huerva se han instalado, también recientemente, unas 50 cámaras para vigilar la zona de posibles robos o vandalismos.