Queman una zona de parkour en Zaragoza y obligan a cambiar sobre la marcha uno de los eventos más 'top' de España

El Parkour-Park del Actur, la primera instalación pública de este tipo en Zaragoza, ha sufrido un grave acto vandálico poco después de su renovación.

Actualmente, buena parte de su pavimento de seguridad está quemado y levantado.

El desperfecto afecta a una de las zonas centrales del recinto justo el fin de semana en que la ciudad acoge Jump The Spot 2026, uno de los eventos de parkour más importantes de España, que hoy mismo tiene previsto celebrar en este espacio su “Parkour Street-Competition”, con participantes llegados de toda España.

El caucho de seguridad, pensado para amortiguar las caídas en los saltos y recorridos acrobáticos propios de esta disciplina, había sido renovado recientemente.

Ahora aparece parcialmente calcinado y desprendido en una superficie de varios metros cuadrados, lo que reduce la seguridad de una de las zonas más transitadas de la pista.

El incidente ha obligado a modificar sobre la marcha el programa de este sábado: las actividades dirigidas al público infantil previstas en la instalación han quedado suspendidas, mientras que las pruebas para las categorías de mayores se mantienen, adaptadas a las zonas de la pista que no han resultado dañadas.

Con todo, decenas de deportistas llegados de toda España para participar en Jump The Spot 2026 no podrán disfrutar con normalidad de una instalación recién renovada.

El Parkour-Park del Actur fue inaugurado el 7 de septiembre de 2021 con una inversión municipal de 124.929,02 €, convirtiéndose en la primera instalación pública de Zaragoza pensada específicamente para la práctica del parkour.

Situado entre el colegio José Antonio Labordeta y el Parque de la Tolerancia, nació como respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos del Actur, en colaboración con la Asociación Parkour Zaragoza Movement.

El acto vandálico llega, precisamente, a las puertas de su quinto aniversario.

La coincidencia en el calendario resulta especialmente llamativa: apenas 48 horas antes, el jueves 3 de septiembre, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobaba la nueva Ordenanza Municipal Cívica y de Convivencia Ciudadana, que sitúa los actos vandálicos contra infraestructuras municipales entre las conductas más graves, sancionables con multas de hasta 3.000 euros.

Desde Freerunspot señalan responsabilidades en las personas que generan el deterioro de espacios públicos pensados para que cientos de jóvenes practiquen deporte libre y organizado al aire libre.

El parkour reúne en Zaragoza a una comunidad amplia y activa de traceurs y traceuses, muchos de ellos adolescentes, que encuentran en instalaciones como la del Actur un espacio seguro donde entrenar, competir y socializar.

Por ello, desde Zaragoza Movement se reivindica el cuidado de estos espacios como patrimonio compartido de la ciudad y se hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en su conservación, especialmente en un fin de semana en el que Zaragoza recibe a decenas de visitantes de toda España con motivo de Jump The Spot 2026.