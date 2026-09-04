Zaragoza pregunta a los usuarios de Bizi su opinión: la encuesta son 46 preguntas sobre el servicio

Tras más de un año con las nuevas bicis públicas en la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere conocer la experiencia, impresiones e inquietudes de los usuarios de Bizi.

Para ello, a partir del próximo lunes 7 de septiembre se abrirá una encuesta que permanecerá disponible hasta, por lo menos, alcanzar una muestra representativa de un 40% de los usuarios.

El ciudadano podrá acceder a ella a través de la aplicación móvil, donde tendrá a su disposición un listado de preguntas para contestar de forma anónima. Ello permitirá al consistorio valorar la introducción de mejoras en los próximos ejercicios.

Así lo ha explicado esta mañana la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha señalado que la consulta se compone de 46 preguntas divididas en dos bloques: "Uno de 30 como cuestionario básico y se completa con una segunda parte en la que los usuarios pueden ampliar sus opiniones sobre este servicio con otros 16 planteamientos".

Durante el recorrido por las distintas consultas, los participantes se van a encontrar preguntas de respuesta abierta, preguntas de elección entre opciones cerradas y de valoración numérica en una escala del 1 al 10.

Las preguntas se dividen en siete bloques: perfil de uso, acceso y disponibilidad, calidad del servicio, seguridad y comodidad, impacto y valor percibido, satisfacción global y un último bloque de ampliación voluntaria en el que se tratarán diversos aspectos.

En concreto, se basan en asuntos como la valoración del servicio Bizi, la frecuencia de uso y motivo de su uso, distancias de uso y horarios, dotación de bicicletas y estaciones, seguridad en el uso de estos vehículos, intermodalidad, beneficios de optar por ella.

En la encuesta extendida, además, se plantean cuestiones como posibles fallos del vehículo u otros, evolución del servicio en general, seguridad vial, de la convivencia de tráfico y de la propia Bizi y sus carriles.

Novedades

"La modernización que trajo consigo el cambio de modelo hacia un servicio más tecnológico, sostenible y cómodo de la bici pública ha implantado una fórmula adecuada a la realidad actual", ha asegurado la edil.

Además, ha confirmado que se trata de un sistema en constante evolución y que, a través de la participación ciudadana, también aspira a seguir incorporando cambios que lo mantengan como una modalidad de referencia para los zaragozanos.

De hecho, Bizi Zaragoza ha seguido avanzando desde su puesta en marcha con novedades como la expansión por los distritos de la ciudad, la implantación de los 10 minutos adicionales para anclar la bici o la ampliación del servicio con 600 nuevas bicis en 2027.