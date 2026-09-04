El PSOE presenta dos recursos judiciales contra las "irregularidades" de Chueca en la Ciudad del Cine de Giesa

El Partido Socialista vuelve a amenazar con llevar a los Tribunales uno de los proyectos estrella de la alcaldesa Natalia Chueca.

Dos han sido los recursos que, en esta ocasión, los socialistas han presentado al juzgado de lo contencioso-administrativo contra los procedimientos impulsados por el Gobierno municipal para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de Giesa.

Ranera denuncia que el proyecto está “repleto de irregularidades”. “Este Gobierno tiene que dar ejemplo y cumplir la legalidad. Ya vale de tanto amiguismo, de tantas adjudicaciones a dedo, de una irregularidad tras otra y de tanto oscurantismo”, ha explicado Ranera.

La portavoz socialista ha recordado que en el proyecto de Giesa se han invertido más de 20 millones de euros públicos, tres de ellos procedentes de fondos europeos, y que Chueca ha ignorado las propuestas de uso realizadas por los vecinos y por la Junta Municipal de Distrito. “Es una oportunidad perdida para Zaragoza y se ha convertido en una nueva ocurrencia de la alcaldesa”, ha señalado.

Ranera ha explicado que, ante las irregularidades en el proceso, el PSOE ya presentó dos recursos de reposición, que fueron rechazados, para que el Gobierno municipal del PP pudiera rectificar su forma de actuar. “Han seguido adelante con sus ocurrencias y chapuza tras chapuza; sin resolver los procedimientos, continúa existiendo una enorme incertidumbre sobre el futuro de este proyecto”.

Dos recursos

Por eso, el PSOE presentará ahora dos recursos contencioso-administrativos. El primero afecta a la unidad de producción, cuya licitación contó con una única empresa participante que entregó la documentación fuera de plazo y que ahora ha vuelto a incumplir los tiempos para la formalización de los avales.

“Se presentó documentación fuera de plazo, se adjudicó a la misma empresa y tardó cuatro meses en depositar el aval. Es el ejemplo de una gestión marcada por las irregularidades”, ha criticado.

El segundo recurso se refiere a la unidad de formación, donde Ranera ha cuestionado que se adjudicara de manera directa a la Fundación San Valero sin cumplir con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Ranera ha asegurado que lo ocurrido en Giesa responde al “modus operandi” del Gobierno de Natalia Chueca. “Cada vez vemos más adjudicaciones directas y más oscurantismo. El Grupo Municipal Socialista se ve obligado a acudir a los tribunales para devolver la seriedad a una Administración que tiene que responder, trabajar para todos y garantizar la concurrencia”.

La portavoz socialista ha recordado que el Ayuntamiento debe ser especialmente riguroso en el cumplimiento de los plazos y de las normas, del mismo modo que exige a cualquier ciudadano que pague sus tasas, atienda una multa o presente una documentación dentro del plazo establecido.

“Lo que no puede ocurrir es que a los ciudadanos se les exija cumplir escrupulosamente los plazos y que determinadas empresas reciban un trato diferente. El Ayuntamiento debe cumplir la normativa y dar ejemplo”, ha subrayado.

Ranera ha insistido en que el objetivo del PSOE es defender el interés general y garantizar que los recursos públicos se gestionen con transparencia. “Tenemos que saber dónde va hasta el último euro de los más de 20 millones de dinero público que se han invertido en este proyecto”, ha concluido.

Respuesta municipal

Por su parte, el consejero de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha asegurado que “la única irregularidad que existe aquí es la que el PSOE pretende inventarse, porque todo lo realizado por el Ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo”.

“Si Giesa hubiera estado gestionada por Ábalos y Koldo, ya estaría en el juzgado de lo penal por presunta corrupción”, ha añadido.

“Lola Ranera lleva muchos años en el ayuntamiento y todavía no se ha enterado de cómo funciona la Administración pública. Una cosa es intentar generar titulares y sembrar sospechas y otra muy distinta conocer la ley y los procedimientos administrativos”, ha señalado el consejero Lorén.

Además, Lorén ha considerado “especialmente curioso” que Lola Ranera haya utilizado ahora la palabra ‘imprescindible’ para hablar de la recuperación de Giesa. “Si para la señora Ranera era tan imprescindible recuperar este espacio, debería explicar por qué cuando ella tuvo responsabilidades de gobierno ese espacio era un vertedero lleno de basura y ratas. Ha tenido que ser el PP el que haya recuperado para Zaragoza un espacio que llevaba demasiados años esperando una solución”.

El consejero ha explicado que “en Giesa no estamos ante un contrato de servicios públicos, como parece querer hacer creer el PSOE, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio”.

Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta. “Y precisamente la legislación patrimonial contempla que, cuando una licitación queda desierta, pueda realizarse posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. Y eso es exactamente lo que se ha hecho”.

Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que “el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido”.

El consejero ha recordado que la Fundación San Valero comunicó que, al no haber obtenido el concierto necesario para desarrollar la Formación Profesional prevista, esperaría al siguiente curso para continuar con el proyecto. “Y conviene recordarle también al PSOE que la propia legislación patrimonial contempla expresamente supuestos de adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos”.

Lorén ha incidido además en que la transformación de Giesa no es un proyecto surgido de un despacho ni una ocurrencia de este Gobierno, sino un compromiso que cuenta con el respaldo de los zaragozanos.

“La alcaldesa Natalia Chueca se presentó a las elecciones municipales con el compromiso de recuperar Giesa y desarrollar este proyecto. Los zaragozanos conocían nuestra propuesta, la votaron y dieron mayoritariamente su confianza a este proyecto político para llevarla adelante. Estamos haciendo exactamente aquello que dijimos a los ciudadanos que haríamos”, ha afirmado.

Un respaldo que, según Lorén, “no es únicamente electoral”. “El propio tejido vecinal estuvo presente en la colocación de la primera piedra de las obras, acompañando y respaldando la recuperación de Giesa. Por eso resulta difícil entender que el PSOE pretenda ahora poner obstáculos a un proyecto que recupera un espacio abandonado, transforma el distrito y cuenta con respaldo ciudadano y vecinal”.