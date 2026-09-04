El PP ganaría las elecciones municipales en Zaragoza, Vox rozaría el 'sorpasso' al PSOE y CHA duplicaría a ZEC

Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza. E. E. Google Maps

El PP volvería a ganar en Zaragoza si hoy se celebrasen elecciones. Natalia Chueca conseguiría un 23,2% de los votos, según la última oleada del barómetro municipal.

La encuesta deja a Vox al borde del 'sorpasso' al PSOE. Al menos, en porcentaje de voto.

Lola Ranera convencería al 10,6% de los electores, mientras que Eva Torres tendría un 10% de los apoyos.

La primera bajaría respecto al 12,8% de 2023, mientras que la segunda crecería desde el 8,1% que votaron a Vox en 2023.

Ha de tenerse en cuenta que, debido al aumento de la población, la ciudad tendrá dos escaños más en juego hasta un total de 33.

CHA lograría un 4,4%, quedándose por debajo del 5% que exige la ley electoral para acceder a la plaza del Pilar.

No obstante, está por ver hasta qué punto el 'efecto Jorge Pueyo' acerca a los nacionalistas a su ansiado regreso a la Casa Consistorial.

Zaragoza en Común (ZEC) tampoco lo tendrá fácil en 2027. En su caso, la intención de voto no pasa del 2,1%, según el barómetro municipal.

El estudio descarta la entrada de Se Acabó la Fiesta (1,1%) y tampoco da opciones al PAR (0,2%).

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que todavía quedan meses para las elecciones y que un 33% de los consultados no saben a quién votarán en mayo.

Por edad

Vox se dispara a un 14,3% entre los votantes de 18 a 29 años, superando al 10,7% de los votos que conseguiría el PSOE en esa misma franja de edad.

Lo mismo ocurriría entre los electores de 30 a 65 años. En este caso, los de Abascal suben hasta el 10,1% frente al 9% de los socialistas.

En cuanto a CHA, sus mejores resultados llegan en los menores de 30 años. En este tramo captaría hasta un 8,8% de los sufragios.

Las curiosidades

El informe deja datos especialmente curiosos. Por ejemplo, que la alcaldesa (6,01) esté mejor valorada que el PSOE (4,27%) en un feudo socialista como El Rabal.

La regidora consigue sus mejores notas en los distritos de Universidad (6,75%) y Centro (6,65%), mientras que la peor valoración llega de los barrios rurales (5,63%).

Los zaragozanos ponen nota

El barómetro también pone nota tanto al Gobierno como a la oposición. La alcaldesa, Natalia Chueca, es la mejor parada con un 6,15, mientras que el equipo de Gobierno se lleva un 5,85.

Resulta llamativo que tanto la regidora como sus concejales se lleven una mejor puntuación que el PP (5,47).

El resto de partidos no llegan al suficiente. El PSOE se queda en un 4,12, Vox se conforma con un 3,79 y ZEC queda como farolillo rojo con un 3,76%.

En esta última oleada, el 83% de los encuestados aprueba la gestión municipal y cerca de un 58% le otorga un notable o sobresaliente.

El servicio municipal mejor valorado sigue siendo el de Bomberos al obtener una nota de 8,53, seguido del 010 (7,45), y el tranvía (7,30).

Con una puntuación notable aparece también la programación de los centros cívicos (6,95), los centros de mayores (6,93), la atención al ciudadano en las oficinas (6,84), las zonas peatonales (6,83) y Policía Local (6,77).

El nuevo servicio Bizi de Zaragoza, por su parte, aparece también con buena puntuación con un 6,45.