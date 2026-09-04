Ya es oficial: los bomberos de Zaragoza serán los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026 en reconocimiento a su labor

Zaragoza ya tiene a sus pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026.

En esta ocasión, el honor de dar inicio a los días grandes de la ciudad recaerá en el cuerpo de Bomberos municipal.

La alcaldesa Natalia Chueca lo ha anunciado esta mañana en sus redes sociales, reconociendo así la labor de los bomberos durante este verano especialmente complicado con los incendios forestales en la Comunidad.

Así, a poco más de un mes para que comiencen los festejos ya se conoce quiénes serán los encargados de dar el pistoletazo de salida este año.

Durante las Fiestas pasadas, el honor recayó en el mundo del cine aragonés, con Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz como grandes protagonistas. Los tres reconocidos directores fueron los encargados de dar el discurso desde el balcón del Ayuntamiento, que no estuvo exento de polémica.

En esta ocasión, serán los bomberos los que, ante una plaza del Pilar llena, se dirigirán a todos los zaragozanos para dar comienzo a la semana grande de la ciudad.

Venezuela país invitado

Estos Pilares también reconocerán al pueblo venezolano, país invitado en esta ocasión.

La capital aragonesa rendirá así homenaje a Venezuela, tras las dificultades que han atravesado sus habitantes durante los últimos años y, especialmente, tras los terremotos que han golpeado recientemente al país.

El momento central de su participación tendrá lugar durante la Ofrenda de Flores del 12 de octubre, cuando la bandera floral venezolana ocupará un espacio destacado en el manto de la Virgen del Pilar.

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja ya junto a la comunidad venezolana para definir su participación en las Fiestas del Pilar y diseñar propuestas que permitan acercar a zaragozanos y visitantes las tradiciones, la música, el folclore y la diversidad cultural del país iberoamericano.

En este marco, el próximo 14 de octubre, a las 20:30 horas, el escenario Ámbar Fuente de Goya acogerá el concierto de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Díez, dirigida por Manuel Jurado.

Además, previamente, a las 17:00 horas, el escenario Denominación de Origen Hispanidad en la plaza del Pilar acogerá una muestra de folclore venezolano.