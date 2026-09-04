El "chollo" de piso a la venta por 385.000 euros en Zaragoza: tiene 5 dormitorios y está okupado ilegalmente

Encontrar vivienda en Zaragoza a un precio asequible es una tarea casi imposible.

Los chollos son cada vez más extraños de encontrar, aunque si uno busca bien puede encontrar la demandada aguja en el pajar inmobiliario de la capital aragonesa.

Eso sí, hay que leerse muy bien la letra pequeña e, incluso a veces, se debe revisar muy bien la propia descripción de los pisos en venta de las plataformas.

Unos anuncios que, de tan esperpénticos, parecen mentira. Casi una ilusión óptica de leer a gran velocidad. Pero, por muy verosímil que parezca no deja de ser la pura y, se podría decir, cruel realidad.

Los hay que están para tirar abajo, otros que necesitan mucho más que un lavado de cara y algunos, más de los que parece, vienen con personas dentro (de manera ilegal).

Un ejemplo de ello es un piso a la venta en el barrio del Actur, uno de los más demandados de Zaragoza. Tanto es así que el metro cuadrado, según se señala en el último análisis mensual de Idealista, ya supera los 2.700 euros el metro cuadrado (solo por detrás de zonas más exclusivas como el Centro o Ruiseñores).

Es por ello que no sorprende que, dicha vivienda en cuestión -ubicada en la calle María Zambrano número 6- tenga un precio de 385.000 euros.

Detalles de la vivienda

Menos aún si se lee en el anuncio de Idealista (actualizado por última vez en agosto). El piso cuenta con un total de 162 metros cuadrados con cinco habitaciones y tres baños.

Se encuentra en la octava planta del edificio que fue construido en 1975, siendo uno de los primeros en nacer en este barrio. Pero que no cunda el pánico, la trampa no son las escaleras ya que la comunidad sí cuenta con ascensor.

Tampoco lo es el estado de la vivienda, que por lo que se señala en el anuncio está "en buen estado".

El problema viene a ser otro: que el piso ya viene con personas dentro. Es decir, que se encuentra okupada ilegalmente.

Ni más ni menos que un chollo en la ciudad.