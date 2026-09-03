Zaragoza pondrá en marcha el sistema Viogén a finales de 2026: los 8 agentes de la Unidad Égida se decidirán esta semana

La puesta en marcha del sistema Viogén en Zaragoza, tras cuatro años de idas y venidas, está algo más cerca.

De hecho, según ha podido confirmar este diario, la intención del Ayuntamiento es que la capital de Aragón finalice el proceso a finales de este 2026, casi un año después de la fecha fijada inicialmente por la alcaldesa, Natalia Chueca.

Los policías que formarán parte de la nueva Unidad Égida serán nueve (ocho agentes y un intendente). Estarán destinados a proteger a un 30% de las mujeres en riesgo bajo, además de aquellas que suban a nivel medio.

Sus funciones incluirán el seguimiento personal de los casos, el control de medidas de protección, la coordinación con los servicios sociales municipales y los recursos de atención a víctimas, así como tareas de acompañamiento y apoyo en situaciones de riesgo.

Entrevistas

Los nueve agentes que han presentado su candidatura, que finalizaba el pasado 29 de julio, se enfrentan desde este lunes a la fase de entrevistas (que concluirá el próximo viernes, 4 de septiembre).

De estos, únicamente serán seleccionados ocho, cuyos nombres serán remitidos al Ministerio del Interior para empezar la formación especializada con la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de España (UFAM), cuyo calendario y horas de formación está todavía por determinar.

Una vez completado este proceso, los agentes serán recibidos en el Ayuntamiento y se procederá a la puesta en marcha efectiva del servicio.

Eso sí, desde los sindicatos han trasladado cierta incertidumbre con el proceso. Se cuestionan cuál será el escenario en caso de que, de los agentes a entrevistar, no sean aptos, como mínimo, ocho de nueve.

No obstante, la previsión es que de estos nueve policías salgan los ocho necesarios para comenzar la formación y, tras el resto de pasos, poner en marcha el sistema antes de 2027.