Los trabajadores de la limpieza de Zaragoza confirman huelga para las Fiestas del Pilar 2026, pero siguen abiertos a negociar

Un trabajador de la empresa FCC, en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza

Los trabajadores de limpieza de Zaragoza irán a la huelga para las Fiestas del Pilar 2026 si no llegan a un acuerdo con la empresa que gestiona el servicio en la ciudad, FCC.

Esta es la decisión que se ha tomado, finalmente, por parte del comité de empresa tras la última reunión en el SAMA (o eso estaba previsto en el calendario) que ha tenido lugar este jueves.

En total han sido unas cinco horas de reunión "sin adherencia", según señalan los trabajadores. Estos denuncian que "la empresa no tiene voluntad de alcanzar un acuerdo y ofrece posturas que, incluso, ya habían sido rechazadas por el personal anteriormente".

La próxima cita en el SAMA se ha fijado para el próximo martes, 8 de septiembre, tras no alcanzarse un acuerdo. El periodo de negociación se podrá extender, como máximo, hasta el día 7 de octubre, cuando está previsto que comience la huelga indefinida para las Fiestas.

Desde los sindicatos aseguran que ya se han solicitado los permisos y la idea es que los paros comiencen este mismo mes.

Así, los trabajadores están llamados a la huelga para este miércoles 30 de septiembre en la plaza del Pilar frente al Ayuntamiento, donde se celebrará al mismo tiempo el pleno municipal. Además, se han convocado asambleas y otras actividades con todos los empleados que quieran acercarse.

Reclamaciones

Los trabajadores denuncian "precariedad" sobre todo en aquellos que cubren los fines de semana. "No tienen estabilidad, pedimos una bolsa de empleo que se rija por la antigüedad para pasar a jornada completa", reclaman.

Además, señalan que las categorías se consoliden y un incremento salarial "conforme a lo que suba la vida".

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