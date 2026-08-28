El Cipotegato abrió las fiestas patronales de Tarazona con una lluvia de casi 15.000 kilos de tomates

Las tradicionales fiestas patronales de Tarazona comenzaron ayer con uno de sus momentos más esperados: la salida del Cipotegato 2026, una celebración única declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y convertida en uno de los grandes símbolos de la ciudad.



El turiasonense Jesús Herrera Díaz, de 49 años, hizo realidad un sueño perseguido durante 25 años al enfundarse el traje de arlequín en sus característicos colores amarillo, rojo y verde, y asumir el papel de Cipotegato. A las 12:00 horas salió del Ayuntamiento para iniciar una carrera multitudinaria bajo una lluvia de casi 15.000 kilos de tomates lanzados por miles de personas reunidas en la Plaza de España y las calles del entorno.



Durante cerca de 30 minutos, el Cipotegato 2026 completó un recorrido de más de un kilómetro por el centro histórico de Tarazona, incluyendo la plaza Palacio, la Catedral, la plaza de Toros Vieja, o el paseo de la Constitución, antes de regresar a la Plaza de España. Allí, entre una multitud entusiasmada, Jesús Herrera escaló la estatua del Cipotegato, cerrando la primera gran jornada de las fiestas.

Un sueño hecho realidad tras 25 años de intentos

“Un sueño hecho realidad. Llevo 25 años intentándolo y, al final, lo he conseguido. Ha salido como esperaba; ha sido increíble, emocionante. Estoy muy orgulloso de todas las personas que me han acompañado. Ha valido la pena esperar este año y esperaría otros 25 más si hiciese falta”, explicó emocionado Jesús tras regresar al Ayuntamiento.



El Cipotegato quiso agradecer especialmente a todas las personas que se acercaron para acompañarlo en este momento tan especial y dedicó el triunfo a sus seres queridos: “Quiero dedicárselo a mis hijos, a mi madre, a toda mi familia y a la familia de mi mujer. Y, sobre todo, a mi mujer, que falleció a causa de un cáncer”, concluyó visiblemente emocionado.



La salida del Cipotegato marca oficialmente el inicio de las Fiestas en honor a San Atilano y vuelve a situar a esta centenaria tradición en el centro de las celebraciones de Tarazona.



El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, destacó la dimensión emocional y el arraigo de esta figura en la ciudad. “Hablamos de emoción. Los Cipotegato son Cipotegato para siempre. Sabíamos que este año iba a ser un año fantástico porque Jesús llevaba muchos años intentándolo”, señaló.



Jaray puso también en valor la relevancia patrimonial de esta tradición, coincidiendo con la presentación de la solicitud para que el Cipotegato sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial. “Es algo muy importante porque seguimos avanzando para dar a esta fiesta y a esta figura la relevancia que merecen”, afirmó.



El alcalde recordó además que Tarazona cuenta desde 2009 con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo desarrollado durante todos estos años para preservar y promocionar una celebración profundamente vinculada a la identidad de la ciudad.

Cipotegato 2026 Ayuntamiento de Tarazona

“Esta solicitud reconoce también la importancia centenaria de la figura del Cipotegato. Tenemos evidencias documentales de su existencia desde 1704, lo que demuestra la profundidad histórica de una tradición que forma parte de nuestro patrimonio y que, generación tras generación, sigue despertando la misma emoción entre los turiasonenses”, concluyó Jaray.



Las fiestas, que se extenderán hasta el 1 de septiembre, incluyen una variada programación que abarca desde actividades infantiles, actos religiosos, hasta conciertos y eventos culturales.

Toda la programación al detalle puede consultarse en el programa, a la venta en las oficinas de Turismo de Tarazona y en imprentas y papelerías de la ciudad.



También se puede consultar en www.tarazona.es y en las redes sociales.