Ya es oficial: la Diputación de Zaragoza firma la concesión de la plaza de toros y apura para salvar la Feria del Pilar

Después de meses de espera y tensión, la Diputación de Zaragoza ha adjudicado a la empresa Conphia Urbana SL el contrato de arrendamiento de la plaza de toros de La Misericordia para las anualidades 2026 y 2027.

El contrato, que ya ha sido firmado, comenzará el 1 de septiembre de 2026 y finalizará el 31 de octubre de 2027, y contempla la posibilidad de una prórroga por una anualidad más mediante acuerdo expreso entre las partes.

El importe del arrendamiento asciende a 431.000 euros para la anualidad de 2026, correspondiente a un periodo de 61 días, y a 1.513.000 euros para la anualidad de 2027, correspondiente a 214 días.

Se trata de un contrato de arrendamiento patrimonial en el que el precio ofertado por las empresas ha sido el único criterio de adjudicación.

Por la propia naturaleza y configuración de este procedimiento, el contrato no establece regulación sobre otros aspectos relacionados con la actividad que desarrolle la empresa adjudicataria en la plaza, como la calidad de los festejos taurinos o los precios de los abonos y de las entradas.

La Diputación de Zaragoza recuerda que este no es el modelo de gestión y contratación que inicialmente pretendía para la plaza de toros de La Misericordia.

Sin embargo, la sucesión de recursos presentada tras la tramitación del primer pliego, así como las decisiones adoptadas posteriormente en diferentes instancias, han situado a la institución provincial en un escenario en el que la fórmula del arrendamiento patrimonial, sin regulación sobre la actividad del adjudicatario, es la única vía que permite garantizar que la plaza pueda estar adjudicada en las próximas fechas.

La adjudicación permite así avanzar con los plazos necesarios para que La Misericordia pueda acoger la Feria del Pilar, uno de los principales acontecimientos taurinos y culturales del calendario de Zaragoza, dentro del periodo de vigencia del contrato.

La Diputación de Zaragoza destaca que el objetivo prioritario en este momento es garantizar la disponibilidad de la plaza y la celebración de la Feria del Pilar, después del complejo proceso administrativo y judicial que ha acompañado a la contratación de la gestión del coso zaragozano.