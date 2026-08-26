El juez llama a declarar a familiares del alcalde de Aguarón y al exsecretario por los contratos a su primo y socio

Los familiares del alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, y el exinterventor en el Ayuntamiento tendrán que declarar ante el juez por la adjudicación de contratos por 235.000 euros a un primo segundo y socio del primer edil.

Un conflicto que parte de una denuncia del Gobierno de Aragón a raíz de la información que ha ido publicando EL ESPAÑOL sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Cucalón.

Posteriormente, la Fiscalía se sumó al caso y presentó la denuncia al Juzgado de Instrucción número 5, quien lo trasladó a Daroca.

El informe remitido a la Fiscalía concluye, como adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, que se habrían adjudicado de manera irregular contratos por valor de 235.000 euros en tan solo un ejercicio (2024) a favor de una mercantil con la que Cucalón mantiene estrechos y variados vínculos.

Esta cantidad supone más de una quinta parte (22%) del presupuesto total del Ayuntamiento de Aguarón.

El primero de esos contratos por valor de 109.234,55 euros, IVA incluido, fue declarado nulo de pleno derecho por el Consejo Consultivo de Aragón tras detectar graves irregularidades.

Ahora, tendrán que declarar ante el juez. El exinterventor lo hará el día 18 de septiembre y los familiares, previsiblemente, a principios de mes.

Estos contratos se refieren a las obras de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios municipales con fondos procedentes de una subvención otorgada por la Diputación Provincial de Zaragoza y, al menos, 21 contratos menores al margen de todo procedimiento administrativo.

Lucio Cucalón, que tiene como abogado a Juan Monclús, ya prestó declaración hace unos meses, sin que haya trascendido lo que le dijo al juez.

El propio Lucio Cucalón habría denunciado, además, al secretario-interventor por haber usado su firma electrónica para aprobar el acta de uno de los plenos más polémicos, aunque esa denuncia ya ha sido archivada.

En la comunicación realizada a la Fiscalía se apuntó también la percepción periódica y con carácter mensual por parte de Lucio Cucalón de una serie de dietas e indemnizaciones por desplazamientos que ascienden a 11.850 euros con cargo al Ayuntamiento.

Se trata de comidas recurrentes sin informes justificativos y que, según apuntes contables, se habrían celebrado, en muchas ocasiones, junto a los consejeros comarcales, muchos de los cuales niegan haber estado en esas comidas.

Ataques a la oposición desde el programa de fiestas

En medio de esta polémica, Aguarón va a iniciar el 28 de agosto sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario.

Este año, el programa de fiestas incluye un saludo del propio alcalde en el que se reivindica y prácticamente se autoproclama como víctima.

“Después de mucho tiempo soportando bulos, mentiras y acusaciones falsas, finalmente se ha hecho justicia”, sostiene Cucalón.

Según afirma, el último año “no ha estado exento de dificultades”, y el Ayuntamiento “ha sufrido lo indecible” para continuar la gestión.

“Ninguno de los impedimentos encontrados ha conseguido paralizar la gestión municipal, algo que también debemos agradecer al apoyo y la generosidad del presidente de la DPZ”, escribe el alcalde.

Para el PP, sin embargo, esto es solo un intento más de utilizar las instituciones "en beneficio propio".

Absuelto de falsedad documental

Cucalón hace referencia a las acusaciones de falsedad documental en la ruinosa gestión del polígono de Aguarón.

La Fiscalía pedía para él 12 años de cárcel por hasta tres delitos de falsedad, 4 por el de administración desleal y 4 años de inhabilitación.

La clave de todo este embrollo está en las cuentas de 2016, 2017, 2018 y 2019 y el fin de la Sociedad de Desarrollo Aguarón, creada en 2006 para levantar un polígono industrial que nunca se construyó y que terminó generando un agujero de cientos de miles de euros.

Para poder disolverla, la ley exigía tener presentadas las cuentas de los tres ejercicios anteriores. En este caso se registraron a la vez, algo poco habitual, sin que se conozca, siquiera, quién lo hizo.

Es más, en el documento que da fe de las supuestas juntas, que nunca se habrían celebrado, aparece una firma que habría sido falsificada, la del secretario del municipio.

Sin embargo, la Audiencia consideró el pasado mes de diciembre que no había quedado probado que Cucalón esté detrás de todo esto.