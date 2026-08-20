Tarazona dispara su turismo con el 100% de ocupación hotelera durante el eclipse solar

El eclipse solar del pasado 12 de agosto disparó el turismo en Tarazona, donde los establecimientos hoteleros alcanzaron el 100% de la ocupación.

La Oficina de Turismo de Tarazona atendió a un total de 438 visitantes atraídos por el fenómeno astronómico y por los atractivos de la localidad y su entorno.

Los principales motivos que llevaron a los visitantes hasta Tarazona fueron su ubicación privilegiada, su entorno natural y el patrimonio histórico y cultural.

ECLIPSE SOLAR DESDE TARAZONA.jpg Ayuntamiento de Tarazona

Asimismo, el Parque Natural del Moncayo también despertó un gran interés entre los visitantes debido al paraje único y a su vinculación histórica con el eclipse solar de 1860, que se pudo presenciar desde este lugar.

Además, la cantidad de actividades temáticas organizadas con motivo del eclipse contribuyó a atraer más turistas a la zona.

Turismo en cifras

El turismo nacional tuvo un importante impacto en el enclave aragonés y representó alrededor del 74% de las personas atendidas en la Oficina de Turismo. Entre los principales lugares de procedencia se situaron Barcelona, con un 8,9%, Madrid (5,71 %), País Vasco (4,79 %) y Zaragoza ciudad (4,11 %).

También se registraron visitantes procedentes de Andalucía, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias, Galicia, La Rioja y Huesca, entre otros puntos de España. Por su parte, el 25,8 por ciento procedía del extranjero. La mayoría de los visitantes internacionales procedía de Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido, Finlandia, Irlanda, Ecuador y Sudáfrica.

La gastronomía local también despertó el interés de los visitantes.

Entre las consultas más habituales realizadas en la Oficina de Turismo estuvieron las relacionadas con restaurantes, establecimientos de hostelería y zonas de tapeo. En cuanto al alojamiento, los hoteles de Tarazona alcanzaron el 100% de ocupación.