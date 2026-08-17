Tarazona presenta al Cipotegato y la programación de las Fiestas Generales 2026: más de 300 actividades para todos

Un turiasonense de 49 años cumplirá el próximo 27 de agosto su sueño de representar al mítico personaje, tras 25 años de espera.

La tradicional figura del Cipotegato, símbolo del inicio de las fiestas de Tarazona, será encarnada este año por un turiasonense de 49 años que llevaba 25 años presentándose al sorteo.

Su identidad permanecerá en secreto hasta el próximo 27 de agosto, cuando, con su salida desde la Casa Consistorial, dará comienzo a las fiestas generales en honor a San Atilano.

Más de 300 actividades conforman el programa festivo, que se prolongará hasta el 1 de septiembre con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Así lo ha anunciado esta mañana el concejal de Festejos, José Antonio Docando, durante la presentación oficial del Cipotegato y de la programación de las fiestas 2026, en un acto presidido por el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y en el que también han participado la persona que encarnará al Cipotegato y representantes de las peñas de Tarazona.

El futuro Cipotegato ha agradecido la oportunidad de representar a la ciudad y ha expresado la emoción con la que afronta este momento tan especial.

“Es un honor representar al personaje que es el Cipotegato y, sobre todo, representar a mi ciudad. Espero que estén orgullosos de este Cipotegato”, ha señalado.

Recorrido cargado de simbolismo

Durante la presentación también se ha dado a conocer el recorrido que realizará el próximo 27 de agosto a partir de las 12:00 horas.

Partirá de la Casa Consistorial para recorrer la calle Mayor, continuará por la calle El Conde hasta el Arco de Palacio y descenderá por la zona de Los Recodos hasta Fueros de Aragón. Después cruzará el puente de la Virgen del Río en dirección a la Plaza de Toros Vieja, donde realizará una parada en el bar S’ha Feito.

Presentación programa de fiestas Tarazona 2026 Ayuntamiento de Tarazona

Posteriormente retomará el recorrido por el arco que da acceso a la calle Prado para continuar por la calle Lourdes, la Catedral y la calle Iglesia.

Desde allí descenderá por las escaleras de San Francisco, recorrerá el paseo de la Constitución por los números impares, cruzará el puente de la Catedral y ascenderá por la calle Marrodán hasta finalizar en la estatua del Cipotegato, situada en la plaza de España.

Un itinerario para mostrar a Aragón y al mundo algunos de los principales enclaves y elementos patrimoniales de la ciudad.

“Quería mostrar los monumentos tan preciosos que tenemos, hacer un recorrido monumental en el que se vea la ciudad tan preciosa que poseemos. Una de las ilusiones que tenía era entrar en la plaza de España por la parte alta, de arriba hacia abajo. Quería que se viera bien nuestra imponente plaza”, ha explicado.

El alcalde, Tono Jaray, ha agradecido el trabajo de todas las personas, colectivos e instituciones que hacen posibles las fiestas, con especial reconocimiento a las peñas, “un pilar fundamental” de las celebraciones.

También ha destacado el trabajo de la Junta de Seguridad, en la que participan Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y técnicos municipales, para garantizar unas fiestas seguras.

En este sentido, ha subrayado la importancia de la prevención frente a la violencia de género. Se repartirán más de 5.000 vasos y 20.000 servilletas con mensajes de concienciación y el Punto Violeta se trasladará este año a la plaza de las Tres Culturas, más próxima a la zona joven.

Por último, Jaray ha deseado al futuro Cipotegato que disfrute de su día y ha destacado que “lo más importante para hacer algo bien es el cariño y el amor que se pone, y todos los Cipotegatos lo tienen año tras año”.

Más de 300 actos para todos los públicos

Por su parte, el concejal de Festejos, José Antonio Docando, ha destacado que la programación vuelve a apostar por una oferta variada y pensada para todas las edades, y ha agradecido la implicación de las peñas y colectivos locales en la organización de las fiestas.

“Hoy presentamos unas fiestas que son un reflejo de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y del orgullo de ser de Tarazona. Unas fiestas que comienzan con la figura más querida y reconocida de nuestra ciudad, el Cipotegato, símbolo de alegría y unión. Quiero agradecer también el papel fundamental de nuestras peñas, que sois el alma de la fiesta y quienes mantenéis vivo el espíritu festivo de generación en generación”, ha señalado.

La música volverá a ser uno de los principales atractivos del programa. El escenario del parking de la Catedral acogerá las actuaciones de El Drogas, OBK, Lérica y un tributo a Hombres G.

Por su parte, el parque de Pradiel, consolidado en los últimos años como espacio de referencia para el público joven, contará con sesiones de diferentes DJ.

Las tradicionales verbenas en el entorno de la Virgen del Río volverán a celebrarse cada noche a partir de la 1:15 horas y, el día 27 también habrá sesión de tarde.

La programación infantil incluirá talleres, hinchables, plataforma 360, gran fiesta Pequefest Tarazona 2026, encierros infantiles, juegos taurinos y cuentacuentos.

Feria Taurina y actos tradicionales

La Feria Taurina volverá a ocupar un lugar destacado dentro de las fiestas con dos corridas de toros, una novillada con picadores y una novillada sin picadores.

El viernes 28 de agosto abrirán el ciclo Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, con toros de Fuente Ymbro. El sábado 29 se celebrará la novillada con picadores, con El Mene y Félix San Román frente a novillos de Antonio Palla para Emiliano Osornio.

El domingo 30, por la mañana, tendrá lugar el IV Bolsín Taurino “Ciudad de Tarazona”, seguido de una novillada sin picadores con reses de El Taramal para Manuel Domínguez, Diego Tebas, Samuel Montero, Óscar Vicente y Jesús Millán. Por la tarde se celebrará la segunda corrida de toros, con reses de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Aarón Palacio.

Entre los actos más tradicionales destacan el homenaje al Cipotegato y la procesión de la Santa Reliquia de San Atilano, el 28 de agosto, así como la Ofrenda de Flores y Frutos, que tendrá lugar el día 29.