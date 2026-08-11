Jean Pierre, francés que viene a ver el eclipse solar a Zaragoza: "No es el primero que veo, espero que sea magnífico"

Venidos de diferentes partes del mundo todos tienen el mismo destino: Zaragoza. El motivo no es otro que poder disfrutar del fenómeno astronómico del año, el eclipse solar total.

Ante el lugar privilegiado que supone la capital aragonesa al poder ver el eclipse al 100%, Zaragoza ha resultado ser el lugar elegido por muchos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado un punto específico para autocaravanas en el recinto de Valdespartera. Este cuenta con lugar para aparcar, servicios y lugar para los residuos negros.

Este lunes era el primer día para poder instalarse. Por el momento, se han alcanzado las 135 reservas teniendo aforo para 1.300 caravanas.

De los primeros en instalarse ha sido Jean Pierre, procedente de Francia, de un pueblo cerca de los Pirineos. Acompañado de su perro ha llegado con su furgoneta camperizada a poder disfrutar de este fenómeno.

El motivo de la elección no es otro que su privilegiada ubicación: "Supe que aquí se podía ver, conocía la ciudad de haber pasado por aquí y hoy he llegado", cuenta a EL ESPAÑOL.

Así está ocupando su primer día en ver cuál es lugar perfecto desde la explanada para disfrutar del eclipse.

Aunque confiesa que en el caso de ver que se nubla o no lo ve bien "me iré a otro lugar", aunque no tiene pensada ninguna segunda opción.

Así ya tiene preparadas sus gafas e incluso un telescopio con el que ver mejor el fenómeno astronómico.

Este hombre ya es un experto en eclipses: "No es mi primera vez, en Francia he podido ver unos cuantos ya".

Así tras haber vivido algunos cuenta al resto que van a vivir una experiencia "magnifique".

Luis junto a su autocaravana en el parking de Valdespartera E.E.

Desde la propia ciudad, Zaragoza, ya se ha instalado Luis con su autocaravana. La decisión de verlo desde aquí no es otra que pasarlo bien con sus amigos.

"Vamos a juntarnos seis años de Madrid, Zaragoza y Huesca para verlo", dice.

Así cuenta que al "tener tiempo" ha decidido ya instalar su caravana y "conseguir los pocos sitios de sombra".

A Zaragoza vienen más como segunda opción: "Queríamos ir a verlo a Ariza pero no teníamos tampoco mucho tiempo y era más problema y hemos decidido venir aquí", indica.

“Mejor verlo en un sitio que nos tengamos que mover poco”, bromea.

Además de guardar sitio también va a investigar sobre el mejor lugar para observarlo.

“Ya tengo fichados algunos puntos y si no lo podemos ver desde aquí ya tengo mirados una colina cerca”, señala.

Por el momento, en la gran explanada se pueden contar con los dedos de una mano las caravanas instaladas si bien se esperan hasta 135, por el momento.

Zaragoza, además, se encuentra con un gran nivel de ocupación hotelera que roza el 100% y una gran presencia internacional ya que el 57% de los que han hecho reservas son de países de alrededor del globo.