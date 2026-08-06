Zaragoza adjudica directa y gratuitamente el campo de golf de Arcosur a la Federación Aragonesa hasta 2043

El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado la concesión demanial del campo de golf de Arcosur a la Federación Aragonesa de Golf de forma directa y gratuita hasta 2043.

Se trata del primer equipamiento que se puso en marcha en este joven barrio zaragozano, en 2017. Año desde el que la federación lleva gestionando Arcosur Golf.

Esta cesión ha sido ya publicada en el Boletín Oficial de Aragón, este 3 de agosto. En la resolución se señala que esta adjudicación se ha dado bajo estas condiciones porque se trata de una entidad privada "de interés público, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública", y cuya concesión "no lleva aparejada una utilidad económica".

No obstante, la decisión ha despertado suspicacias entre los vecinos del barrio puesto que "no se ha solicitado ningún tipo de aval". "En el Spa de Ranillas sucedió que la empresa no tenía tampoco un respaldo, pero el Ayuntamiento no lo cedió", exponen.

La empresa adjudicataria publicó en su página web que esta concesión garantiza "la continuidad de un proyecto de interés público que, desde su apertura en 2017, ha contribuido a acercar el golf a nuevos públicos, ampliar la base de jugadores en Aragón y consolidar una instalación pública que hoy desempeña un papel estratégico en la promoción, la formación y el desarrollo de este deporte".

Así, aseguraban que esta decisión del Ayuntamiento permite a la Federación Aragonesa de Golf "mirar al futuro con ilusión y afrontar una nueva etapa marcada por la mejora continua de las instalaciones, el crecimiento de los servicios y el compromiso de seguir acercando el golf a toda la ciudadanía".

En ese mismo comunicado, el presidente de la federación, José María Dehesa, declaraba que con esta concesión "el Ayuntamiento garantiza la continuidad de un proyecto de interés público que, durante estos años, ha permitido acercar el golf a miles de personas y consolidar una instalación pública abierta a toda la ciudadanía".

Datos de los últimos años

Desde la federación reflejaban también el impacto alcanzado en los últimos años. Solo en el último ejercicio, aseguran que el campo de golf ha registrado más de 500 cursillistas al mes, mantiene una Escuela Infantil con más de 100 alumnos mensuales, ha organizado 55 competiciones, ha superado los 15.560 green fees disputados y ha servido más de 85.000 cestos de bolas en la cancha de prácticas.

Además, detallaban que a través del programa Golf en los Colegios, impulsado junto al Gobierno de Aragón, "más de 500 escolares han podido conocer este deporte durante 2026", reforzando su compromiso "con la promoción de hábitos de vida saludables desde edades tempranas".

Y no solo esto, según datos oficiales de la Real Federación Española de Golf, entre 2022 y 2025 el número de licencias vinculadas a la instalación pasó de 1.146 a 1.786.

Esto no solo supone un incremento de 640 nuevos federados en apenas tres años, sino que las instalaciones se sitúan como el cuarto club de España con mayor crecimiento de licencias federativas durante ese periodo y como "la única instalación situada fuera de la Comunidad de Madrid presente entre los diez primeros puestos de esta clasificación nacional", señalaban.