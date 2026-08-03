Zaragoza acumula hasta 525 consultas por okupación ilegal en cinco años: el 75% son los dueños de los inmuebles

El Servicio de Asistencia Jurídica a Particulares y Comunidades de Propietarios Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), ha atendido un total de 36 nuevas consultas durante el primer semestre del año 2026.

"Con estos datos correspondientes al presente ejercicio, el servicio alcanza ya la cifra acumulada de 525 asuntos gestionados desde su puesta en marcha inicial en la primavera de 2021", ha explicado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Durante los primeros seis meses de este 2026, la mayor parte de los "solicitantes de asistencia legal han sido los propios dueños de los inmuebles, representando el 75% de las atenciones", seguidos directamente por "los vecinos afectados", que "han supuesto el 25% restante", ha detallado Serrano.

En cuanto a la tipología de los bienes que han motivado estas intervenciones recientes, la inmensa mayoría corresponde a viviendas residenciales, abarcando casi el 89% de los expedientes, mientras que el porcentaje restante se divide a partes iguales entre locales comerciales y edificios completos.

Respecto a la situación judicial en el momento de la consulta, más de la mitad de los usuarios acudieron al servicio este semestre para recibir asesoramiento previo a la interposición formal de una denuncia, mientras que casi el 45% ya tenía un procedimiento judicial previamente iniciado. Cabe destacar, además, que en casi el 91% de los casos documentados en esta primera mitad del año no se ha detectado ninguna situación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales.

El consejero ha valorado muy positivamente el balance de esta herramienta municipal, destacando que "el Ayuntamiento de Zaragoza se mantiene firme en su compromiso inquebrantable de proteger los derechos de los ciudadanos frente a la lacra de la ocupación ilegal".

Según ha expresado Serrano, los datos de este semestre demuestran que "el servicio de orientación jurídica sigue siendo un escudo fundamental para dar certidumbre, acompañamiento y soluciones legales eficaces a los vecinos y propietarios que se enfrentan a la enorme angustia de ver usurpada su propiedad", un problema frente al cual, ha recalcado, "las administraciones locales no pueden ni deben ponerse de perfil".

Datos acumulados

Analizando la evolución histórica del servicio desde su creación, las estadísticas reflejan una estabilización de la demanda tras el importante pico inicial registrado en 2021, año de su inauguración, en el que se llegaron a contabilizar 191 expedientes. Tras el descenso experimentado en 2022 y 2023, con 73 y 54 casos respectivamente, las cifras volvieron a ascender ligeramente y se mantuvieron muy estables en torno a las 85 consultas anuales durante los años 2024 y 2025.

En el cómputo global de estos más de cinco años de funcionamiento, "los propietarios particulares continúan siendo los principales damnificados, aglutinando casi el 73% de las solicitudes de ayuda de la serie histórica, seguidos ya a mayor distancia por las comunidades de propietarios con más de un 15% y los vecinos con casi un 10%", ha remarcado Víctor Serrano.

Del mismo modo, la afectación predominante en el histórico general recae abrumadoramente sobre las viviendas, que protagonizan el 93% del total de los expedientes acumulados, dejando cifras residuales para edificios, locales, solares o almacenes.

La distribución territorial histórica de las incidencias muestra una clara y sostenida concentración en determinadas zonas de la capital aragonesa. "Los distritos del Casco Histórico y Delicias han sido los grandes epicentros de las ocupaciones, concentrando conjuntamente más de un tercio del total de las consultas registradas en la ciudad a lo largo del tiempo", ha explicado Víctor Serrano.

Existe además un segundo nivel de incidencia histórica que engloba de manera estrecha a los barrios de San José, Torrero-La Paz, Las Fuentes y Oliver-Valdefierro.

No obstante, esta tendencia histórica ha experimentado ciertas variaciones "en el inicio de 2026", ya que, si bien "el Casco Histórico sigue liderando con claridad las estadísticas acaparando un 25% de las atenciones del semestre", le han seguido "muy de cerca el distrito de San José y los barrios rurales, desplazando temporalmente a Delicias al cuarto lugar de incidencias en este arranque de año", ha ahondado el consejero municipal.

A la vista de toda esta trayectoria, el consejero Víctor Serrano ha reiterado la "vocación de permanencia de este convenio suscrito con el REICAZ", asegurando que "la estrecha colaboración con los profesionales de la abogacía es la mejor garantía para que las familias zaragozanas cuenten con el rigor técnico y la orientación necesaria para recuperar sus hogares en el menor tiempo posible".

Serrano ha concluido recordando que el Consistorio continuará "apostando y dotando de recursos a este servicio municipal para agilizar los trámites burocráticos e impedir, por todos los medios legales disponibles, que la ocupación degrade la convivencia ciudadana en los barrios de Zaragoza".