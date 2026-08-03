El 'boom' urbanístico llega a los pueblos más cercanos a Zaragoza: "Esperamos más de 3.000 vecinos en unos años"

Zaragoza se sitúa en el epicentro de habitantes de la comunidad. A pesar de que la capital aragonesa se está convirtiendo en reclamo residencial de cada vez más población, otra parte está encontrando su lugar en los pueblos que componen el área metropolitana de la ciudad.

Los municipios se han alzado como lugar de residencia de cada vez más gente en busca de la tranquilidad, espacio y precios más económicos que ofrecen estos destinos.

La cercanía con la capital y la calidad de los servicios están haciendo que las promotoras inmobiliarias se fijen en terrenos libres de estos municipios para lanzarse a construir grandes promociones que produzcan una atracción de nuevos compradores y un crecimiento exponencial de los pueblos.

Tan solo con mirar portales inmobiliarios como Idealista se puede observar cómo grandes edificaciones se destinan a municipios del área metropolitana.

Cuarte de Huerva lidera este ránquin con hasta trece en marcha, no muy lejos se encuentra Utebo que casi alberga una decena con un parque de vivienda nuevo que alberga alrededor de 200 nuevas casas en los próximos tres años.

En La Puebla de Alfindén también se ha despertado el interés inmobiliario y se oscilan tres nuevas promociones y al norte, Villanueva de Gállego tiene en marcha otras cinco.

"Se están poniendo muy de moda, y yo creo que es necesario. Si quieres construir en Zaragoza o te vas a la zona sur o no puedes construir. Al final las promotoras tienen menos competencia y ven oportunidad en esos pueblos para sacar promociones", explica Jorge Rodrigo, gestor de Mirlo Inmobiliaria.

Además de que los promotores señala encuentran más suelo para poder levantar construcciones, los compradores también pide por ellos ante el precio de Zaragoza: "La gente busca precio y calidad y preguntan por opciones fuera en la busca de precios más bajo y mayor espacio", indica.

A pesar de que el área metropolitana encuentra movimiento e interesados, Rodrigo apunta que otros municipios "les está costando" un poco más.

El reto de fijar población

Al que no le esta costando es al rey por excelencia del crecimiento, Cuarte de Huerva. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año de la crisis -en 2008- el número de habitantes apenas rozaba los 6.404. Un número que se le ha quedado pequeño ya que en este 2026 alcanzan los 16.200, según los datos proporcionados por el Consistorio del municipio.

Unas cifras que pronto podrían quedarse cortas ante las trece promociones que tienen en marcha en el municipio. "Desde 2023 estamos en un crecimiento en torno a los 500 y 600 habitantes anuales e igual esta media la podemos duplicar cuando se comiencen a entregar las viviendas", indica Elena Lacalle, alcaldesa de Cuarte de Huerva.

A pesar de que las promociones que tienen en marcha van desde bloques de pisos más económicos en una media de 230.000 euros también se encuentran grandes fincas que alcanzan a los 750.000 euros.

Esta diferencia de precio supone que "hay variación" de vecinos, tal y como indica Lacalle. Si bien en su mayoría los que se afincan en Cuarte se trata de familias jóvenes con hijos pequeños o con proyección de tenerlos, también atrae a personas que trabajan en Zaragoza "y lo que quieren es que cuando acaban del estrés del trabajo venir a una zona más tranquila".

A pesar de este devenir de nuevos vecinos, la edil recalca que el reto que tiene por delante es que los jóvenes se mantengan en el pueblo.

"Nos tenemos que centrar en conseguir que los jóvenes que han vivido y que viven aquí con sus padres, se nos queden", incide. Así, reivindica una necesidad de mayor cantidad de vivienda dirigida a ellos.

Ante la entrega de llaves de viviendas y la llegada de los vecinos, confía en que el futuro centro de salud tenga capacidad para la cantidad de vecinos que acoge y acogerá. Y ya mira "ojo avizor" al estado del instituto: "Nos tenemos que adelantar y habrá que plantear en breve la construcción de un nuevo instituto".

Pendientes quedan aún mejorar la avenida de agua de los barrancos y los accesos al municipio.

3.000 nuevos vecinos a corto plazo

Desde La Puebla de Alfindén también ven cómo el interés inmobiliario ha llamado a su puerta. A pesar de que desde el año 2008 la venta de terrenos y construcción ha estado "paradísima" han visto que en los dos últimos años se ha despertado el interés y ya se comienzan a ver nuevas promociones.

Según la alcaldesa del municipio, Pilar Villanueva, tienen constancia de tres nuevas, lo que tiene una estimación aproximada que "a corto plazo sean alrededor de 3.000 nuevos vecinos". Una cifra con la que buscan paliar el poco crecimiento de los últimos cinco años ya que desde 2020 solo se ha registrado un ascenso de la población censada de 192 vecinos.

El objetivo de la edil no es otro que "sin prisa pero sin pausa" las construcciones que se levanten tengan el objetivo de los más jóvenes.

"Lo que quiero es que la gente joven que quiere emanciparse se quede en la Puebla y los que vengan a La Puebla sean familias, que quieran hacer su vida en un pueblo con sus costumbres y sus tradiciones", afirma.

Mientras las promociones se levantan, Villanueva pone deberes y es conseguir una ampliación del Centro de Salud. "Es una reivindicación de hace años porque necesitamos más médicos ante el crecimiento de población", manifiesta.