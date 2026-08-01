Los autobuses de Zaragoza se jubilarán a los 16 años para reducir las averías por el calor: no podrá pasar ni un día más

Zaragoza tendrá, a partir de 2027, una flota de bus más joven. Al menos ese es uno de los detalles que Avanza ha introducido en su oferta para la gestión de este transporte público de cara a los próximos 10 años.

A partir de ahora, la edad máxima de los vehículos en la ciudad será de 16 años, ni un día más.

Una fecha de caducidad que cambia con respecto al contrato anterior porque, aunque la edad límite era la misma, no se especificaba concretamente el número de días. Un vacío legal que permitía ampliar el plazo hasta los 16 años y los 364 días.

Pero a partir de ahora no habrá trampa ni cartón, pues el día de la jubilación se ha concretado para los 15 años y 365 días.

Atrás quedarán las imágenes de autobuses que, con 17 o incluso 18 años, siguen rodando (a duras penas) por la ciudad. Una mayoría de edad con la que algunos vehículos cuentan, ya que en algunos momentos ha tenido que prorrogarse su despedida por necesidades en la ciudad.

Ya en los pliegos, el Consistorio dejó clara su intención de que la flota no superara estas edades. Incluso dio la opción de mejorar la nota a las empresas que propusieran una edad máxima de 14 años. Aunque Avanza renunció a ello, ofreciendo hasta los 16.

Una flota de 388 vehículos

Pero este no es el único motivo por el que la flota se verá rejuvenecida. La llegada de nuevos buses en pocas semanas (unos 23 mercedes Benz eCitaro 100% eléctricos) más otra veintena (todavía por concretar su modelo) que llegará en 2027, impulsará el número de autobuses hasta los 388.

Una cifra que permitirá contar con más vehículos en reserva en caso de cualquier incidencia. Sobre todo de cara al verano y a las intensas olas de calor que tantos problemas están produciendo en la flota urbana.

Además, los nuevos modelos eléctricos han demostrado una mayor autonomía y más aguante frente a las altas temperaturas que los primeros que se compraron hace unos años.

Eso sí, la llegada de los 20 buses nuevos no podrá darse, por lo menos, hasta pasado el verano de 2027. Según ha podido saber este diario, la empresa necesita un plazo de un año desde que se piden los vehículos hasta que estos son fabricados y enviados a la capital de Aragón.

Sobre su marca, se barajan distintas opciones y ninguna está definida. Podrían ser tanto Mercedes, ya que los resultados de estos son buenos, como Irizar, cuyo modelo ieBus Efficient se está probando actualmente en la ciudad.

Revisiones frente al calor

Además, el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado el mantenimiento de los autobuses con el objetivo de mitigar y analizar las incidencias detectadas durante los meses de clima intenso en la ciudad.

Esto, tal y como lo explicó la concejal Tatiana Gaudes, supone que se pasa de una revisión anual, trienal y sexenal a mantener las inspecciones cada 3 y 6 años, pero desdoblando la de año en dos grandes actuaciones.

Así, dos veces al año se examinarán los vehículos durante los periodos de utilización intensiva de los sistemas de frío y calor. Es decir, se llevará a cabo una revisión en verano y otra en invierno.

El objetivo es que en los meses previos a este clima intenso se revisen todos los autobuses para que estén preparados tanto para las altas como las bajas temperaturas.

El proceso este año comenzó el 19 de mayo, cuando se inspeccionaron un total de 169 autobuses de cara al verano. Según la concejal de Movilidad, para el 6 de julio ya se habían revisado 250, finalizándose las revisiones de todos los vehículos el 13 de julio.

El Ayuntamiento también ha exigido a la empresa el control diario y semanal de los vehículos, pudiendo haber sanciones en caso de no cumplirse.