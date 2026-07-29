Zaragoza presenta sus nuevas ordenanzas con polémica: suben el agua y las basuras y Vox critica que no se le avise

Las tasas medioambientales de residuos y abastecimiento de agua subirán un 2,5% en 2027. Europa Press

Las ordenanzas fiscales de 2027 de Zaragoza llegan con polémica. Y no por la subida del 2,5% del agua y las basuras, sino por las críticas de Vox al PP por presentarlas en solitario.

Los populares han ido apoyándose en los últimos años en los de Santiago Abascal para sacarlas adelante. A cambio, la formación ha ido arañando rebajas en impuestos como la plusvalía.

Era el primer paso de la negociación del presupuesto. Pero este año, más que paso ha sido un traspiés a juicio de Vox, ya que ni siquiera sabían que estaba convocada la rueda de prensa.

¿Qué ha cambiado entonces para que no haya habido acuerdo previo?

Esta vez, Natalia Chueca podría valerse del voto de Marisa Gaspar, la concejal tránsfuga, para no tener que negociar con Vox. La aritmética lo permite, aunque, hasta ahora, el partido de Eva Torres ha sido siempre el socio preferente.

Las cifras, al detalle

El Ayuntamiento mantendrá congelados todos los impuestos municipales, con el IBI en el mínimo legal. Sí subirá una vez más el agua y las basuras; una actualización ligada al 2,5% del IPC.

Según las simulaciones realizadas por los servicios de la plaza del Pilar, un hogar de dos personas abonará 3,73 euros más al año por el conjunto de las tasas medioambientales de agua y residuos; uno de tres pagará 4,42 euros más; una vivienda de cuatro, 4,93 euros; y un hogar de siete personas, 6,46 euros por ejercicio.

En el caso del saneamiento y la depuración no habrá ninguna variación, puesto que ya se ha logrado el equilibrio económico entre ingresos y gastos al que obliga la normativa nacional y europea, según contaba este miércoles la concejala de Hacienda, Blanca Solans.

Además, se congelan los precios públicos de las piscinas municipales, las escuelas infantiles y los equipamientos deportivos y culturales, preservando las tarifas vigentes. Y por otro lado, se elimina el recargo en las tarifas del cementerio a las personas no empadronadas en Zaragoza.

Solans ha querido recalcar que si el Consistorio hubiera actualizado los tipos de los impuestos locales de acuerdo al IPC durante los tres últimos años, la recaudación habría aumentado en 25,7 millones de euros.

Entre las novedades del proyecto de ordenanzas destaca la incorporación de una bonificación del 50% en el alquiler de las instalaciones deportivas municipales para la celebración de competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional, organizadas por federaciones o clubes inscritos en el Registro de entidades deportivas de Aragón.

Los grupos tendrán hasta el 18 de septiembre para presentar sus votos particulares. El 24, las ordenanzas se llevarán a comisión para la aprobación inicial y, si hay acuerdo, serán aprobadas definitivamente en el pleno ordinario de noviembre.

La postura de Vox

A Vox no le ha gustado nada que las ordenanzas se hayan presentado meses antes de lo habitual y sin siquiera avisarles.

No conforme con el texto presentado, su portavoz, Eva Torres, ha anunciado que va a registrar “de inmediato” una Proposición Normativa para reducir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 3,87% actual al 3,22%, “con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y la rehabilitación en la ciudad”.

En este sentido, ha recalcado que la baja presión fiscal de la que presume la concejala de Hacienda "es consecuencia directa de las exigencias del partido desde la llegada de Vox al Consistorio en 2019”.

"Medidas estructurales clave como el mantenimiento del IBI en el mínimo legal, las bonificaciones en la plusvalía o la reducción del 10% en el impuesto de circulación han sido iniciativas impulsadas por Vox como condición indispensable para la aprobación de cada presupuesto", insistía.