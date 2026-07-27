Comer ternasco tiene premio: un vale gratis para visitas guiadas por cada plato de 41 restaurantes de Zaragoza

Comer ternasco de Aragón tiene premio. 90 restaurantes de Aragón conforman una ruta gastronómica en la que por cada plato que se consuma de la conocida como "carne rosa" tendrá un vale gratis para disfrutar de experiencias turísticas en la comunidad.

Esta promoción que une turismo, gastronomía y ternasco llega por primera vez a la capital aragonesa tras años realizándose en Teruel y Huesca por el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón.

Así, se pone en marcha en el mes de agosto en 41 restaurantes de Zaragoza. La participación es fácil lo único que se tiene que hacer es acudir a uno de los establecimientos, pedir un plato de este manjar aragonés y con ello se conseguirá un vale 2x1 que se podrá canjear por una experiencia turística en visitas guiadas o en el bus turístico diurno.

Este vale habrá que canjearlo en la oficina de Turismo de la Plaza del Pilar, donde para la visita guiada se asignará un día y una hora según la disponibilidad y para el bus turístico se entregará un ticket con validez de 24h, pudiendo utilizarlo varias veces en ese tiempo. Se podrá canjear hasta el 15 de septiembre.

"Lo que queremos es que los turistas conozcan las tres provincias, conozca y consuman el ternasco y conozcan la riqueza cultural que hay en nuestra tierra", ha explicado Patricio Pérez, secretario del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, en la presentación realizada en Brasería Fire, uno de los restaurantes participantes.

Unas palabras que ha subrayado la concejala de Turismo, Sara Fernández, que ha destacado el poder que tienen estas iniciativas: "Ponen en valor la cadena que va de la industria agroalimentaria que es tan importante en nuestra comunidad hasta llegar a la mesa, porque desde el servicio que se presta, al tratamiento de los productos en los fogones, hace que la gastronomía aragonesa sea de calidad y sea uno de los grandes atractivos turísticos".

Al acto de presentación también ha acudido el jefe de gabinete de la consejería de Agricultura, Santiago Escolano, que ha reivindicado el trabajo de los ganaderos.

"El ternasco de Aragón no solo es un producto de calidad, es el resultado del esfuerzo de muchos ganaderos que con su trabajo a diario mantienen vivos nuestros pueblos. Cuidan el territorio y hacen posible que tengamos alimentos excelentes. Detrás de cada plato, de cada tapa o de cada bocadillo hay mucho más que una propuesta gastronómica. Hay familias, hay explotaciones ganaderas, hay tradición, hay oficio y hay una forma de producir muy vinculada a Aragón", ha subrayado.

90 establecimientos en Aragón

Zaragoza no será la única que ofertará esta oportunidad gastronómica y turística. En las provincias de Huesca y Teruel esta propuesta vuelve a realizarse con más establecimientos participantes. Así, se podrá disfrutar del ternasco con premio en 26 restaurantes de la provincia de Teruel y 23 en Huesca.

Las visitas gratuitas en la provincia de Teruel se realizan en algunos de sus monumentos más emblemáticos de cinco localidades distintas: en la ciudad de Teruel, Mora de Rubielos, Valderrobres, Albarracín y Alcañiz.

En la de Huesca el vale por consumir Ternasco de Aragón puede canjearse por una visita guiada gratuita para ver al quebrantahuesos en el EcoMuseo de Aínsa.

Los restaurantes participantes ofrecen Ternasco de Aragón asado a la manera tradicional, principalmente paletilla con sus patatas panadera, o distintas versiones del asado en lingote o taco. También chuletillas a la brasa, tapas, churrasquitos o platos más creativos partiendo de otros cortes. Y paquitos de Ternasco de Aragón, el bocadillo de moda en España, en diferentes presentaciones.