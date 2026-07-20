De golpes de calor a intoxicaciones: el triunfo de España causa más de 100 intervenciones de la Cruz Roja

La victoria de España que la llevó a alzarse con su segunda Copa del Mundo desató la locura en todos los puntos de la geografía española. Pantallas gigantes, banderas de España y aficionados con las camisetas de la Selección era la imagen más repetida de este pasado domingo.

Zaragoza arropó a la Selección con una gran pantalla gigante en la plaza del Pilar que llegó a congregar a más de 32.400 personas para disfrutar del partido. No frenó a nadie el calor que superaba los 35 grados, ante la gran masa de gente Cruz Roja se desplegó en el epicentro de la ciudad y apenas eran las 21.20 y ya habían atendido a más de 20 personas por golpes de calor.

En total, durante la jornada los profesionales llegaron a atender 111 incidencias de distintos tipos, aunque desde Cruz Roja señalan que se trata de un número estimado ya que se sigue haciendo conteo de los casos atendidos. Entre las intervenciones, los golpes de calor fueron lo más recurrente seguido de heridas en los pies por calzado inadecuado, en la mayoría de los casos chicas, y atenciones por intoxicación.

El gol de Ferrán Torres nada más empezar el segundo tiempo de la prórroga llevó a la victoria de una Selección de España que fue dominante durante todo el partido ante la Argentina de Leo Messi. Un momento que se vivió a flor de piel desde la plaza del Pilar ya que todo fueron gritos, aplausos, saltos y muchos abrazos que anticipaban que la ya famosa segunda equipación de la Selección se iba a quedar desactualizada ante la falta de una segunda estrella.

Tras finalizar el partido, miles de personas salieron a llenar las calles del centro de Zaragoza para celebrar la Copa del Mundo. Gente subida por farolas, tejadillos o fuentes han sido las imágenes que protagonizaron la noche del domingo. Nada frenó a los aficionados, ni ir a trabajar al día siguiente, la euforia por haberse hecho con la segunda estrella.

Sin ir más lejos, se pudo ver como cinco jóvenes se subían al tejadillo de una zona de la plaza del Pilar tras la victoria, pero este pequeño incidente quedó resuelto rápidamente por la Policía Local de Zaragoza que les obligó a bajar.

Más allá de ello y a pesar del gran conglomerado de personas, desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional resaltan que se ha tratado de una noche "tranquila" y se resolvió todo de una manera pacífica. Así, no se conoce de ninguna detención relacionada con la celebración de la victoria.

Una muestra del buen hacer de los aficionados que lo único que quisieron fue celebrar la victoria más que merecida de los de Luis de La Fuente.

Los restos de la final también quedaron plasmados en el estado de la plaza del Pilar que tras acabar el partido estaba llena de bolsas de plástico, botellas y vasos de los más de 30.000 aficionados que se habían congregado viendo el partido.

Los equipos de limpieza del Ayuntamiento de Zaragoza han trabajado sin descanso para que a primera hora de este lunes no quedara ningún rastro de la celebración.