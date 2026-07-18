El 11 ideal de perros y gatos que busca hogar en Zaragoza: "Igual no ganan un Mundial, pero llenarán tu hogar de alegría"

El 11 ideal gatuno y perruno que busca un hogar en la protectora municipal de Zaragoza. E.E Zaragoza

Miguelito es, quizás, el mejor extremo izquierdo que un zaragozano puede tener en su equipo. Menta es el Iker Casillas de la capital de Aragón. Nalo, Adriano, Thor y Florin, por su parte, son los mejores defensas para un hogar.

Estos son algunos de los jugadores del 11 ideal de perros que buscan hogar. Así lo han publicado en sus redes sociales desde la protectora municipal de Zaragoza, donde aseguran que con una adopción puedes "cambiar su vida" y, encima, "ganar el partido".

No son el único equipazo del Mundial más animal de Zaragoza. Si menta era el Casillas zaragozano, Flugencio sin ninguna duda es el Unai Simón aragonés. Y ya, si le sumas a Milosevic (delantero 'pichichi') y a Poyet, Velleda y Jaquetona (los mejores centrocampistas del mundo) tendrás probablemente el mejor conjunto gatuno de la historia.

Pero lo más importante de todo esto, tal y como lo señalan desde la protectora, es que pese a que "puede que no ganes el Mundial" sí que encontrarás un fichaje que "llenará tu hogar de alegría todos los días".

Esta campaña de adopción busca que todos los animales que se encuentran en la actualidad en la protectora encuentren una familia.

Menos perros y gatos abandonados

Y es que, pese a que -según datos municipales- este año están entrando menos perros y gatos en comparación con los dos años anteriores, todavía quedan muchos perros y gatos que buscan un hogar en Zaragoza.

Hasta el 15 de julio de 2026 han entrado un total de 350 animales en el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA). De estos, 92 perros y 68 gatos han sido adoptados.

El año pasado, hasta la misma fecha, casi 500 perros y gatos habían pasado por el CMPA. Fueron 419 en el 2024.

Este descenso, explican desde la protectora, podría ser gracias a que "la gente tiene más sensibilidad y hay menos casos de abandono".

Eso sí, pese a que haya menor número de animales que entren, confirman que "las adopciones son prácticamente diarias".

Como siempre, los que tienen más dificultad de encontrar un hogar son los perros potencialmente peligrosos (PPP). Bien porque la gente "se compra uno y luego cree que es 'problemático' mantenerlo" o bien por adopción, "porque la gente busca perritos más monos y amables, aunque entre los PPP hay algunos muy buenos y muy tranquilos".