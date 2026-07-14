El Ayuntamiento acusa a la DPZ de "mentir": "Decir que les debemos 2 millones es reírse de los zaragozanos"

"Esto ya es vergonzoso". Así ha comenzado su intervención la concejal delegada de Barrios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, pocos minutos después de que la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero, haya trasladado las intenciones de llevar a los tribunales la deuda de 2 millones no ejecutados por el Consistorio zaragozano en el último convenio de obras de los barrios rurales.

La edil ha respondido a las acusaciones de la DPZ, asegurando que el ataque del presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, "a esta institución es intolerable".

"No me refiero solo a sus comentarios machistas al más puro estilo del PSOE actual, sino también a lo poco que le cuesta mentir", ha declarado, asegurando que ni el Ayuntamiento ha recibido los fondos correspondientes al 2024 (último año de convenio) ni se han dejado de cumplir los compromisos que exigen el convenio.

Al menos, así lo ha intentado demostrar Espinosa con diferentes documentos en los que, asegura, "se demuestra que el Ayuntamiento sí puede acreditar sus argumentos".

Dice que, en el propio convenio, se señala que "tres meses después de recibir el ingreso de cada anualidad el Ayuntamiento debe remitir a la DPZ la certificación que acredite el ingreso de esta institución".

Algo que, insiste, ocurrió "el 13 de octubre de 2021, el 17 de septiembre de 2022 y el 17 de octubre de 2023" y que "no se pudo hacer" en 2024 porque "no se recibió el ingreso".

"Lo que es una desvergüenza es decir que esta institución debe 2 millones a la DPZ. Es reírse de los zaragozanos", ha denunciado la concejal, quien, con unos cálculos rápidos, ha sacado la cuenta de que "el Ayuntamiento ha ejecutado el 100% del presupuesto".

"Es muy fácil la resta. Si el convenio tiene 12 millones para los barrios rurales en cuatro años, pero no han ingresado los de 2024, sale a 8 millones lo que ha recibido el Consistorio y que, precisamente, es lo que se ha ejecutado: 2,8 millones en sobrecostes del convenio anterior y 5,3 millones en obras", ha detallado Espinosa, argumentando que "si no se han hecho más obras es porque nos deben ese dinero".

La edil ha concluido dirigiéndose a los alcaldes que han asistido a la reunión de este martes exigiéndoles "lealtad" hacia su institución y los ciudadanos. "Espero que hayan reclamado la deuda a la DPZ y que no se acaben estos convenios, no que hayan ido a hacer partidismo que para eso ya están las sedes de los partidos", ha finalizado Espinosa.