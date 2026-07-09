Tarazona presenta una feria taurina de altura con Roca Rey, Juan Ortega y Aarón Palacio

Juan José Vera, empresario de la plaza de toros de Tarazona, y el torero Aarón Palacio, este jueves, en Tarazona. E. E.

La feria, que se celebrará del 28 al 30 de agosto, cuenta con el abono más competitivo de la provincia de Zaragoza.

Roca Rey encabezará la próxima feria taurina de Tarazona, que contará también con destacadas figuras como Juan Ortega, Antonio Ferrera, El Fandi, Manuel Escribano y el aragonés Aarón Palacio. La feria estará compuesta por cuatro festejos y se celebrará del 28 al 30 de agosto, durante las fiestas en honor a San Atilano.

La empresa Toros Tarazona, gestionada por Juan Vera e Ignacio Ríos, ha presentado hoy los carteles de la feria taurina 2026 en la plaza de toros de Tarazona. El acto, conducido por la periodista taurina Isabel Sauco, ha contado con la asistencia de distintas autoridades y del torero aragonés Aarón Palacio.

El serial estará compuesto por dos corridas de toros, una novillada con picadores y una novillada sin picadores. Abrirá la programación el 28 de agosto una corrida de toros con reses de Fuente Ymbro para “los banderilleros de oro” Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano.

Cartel de este año de la Feria Taurina de Tarazona. E. E.

El 29 de agosto será el turno de la novillada con picadores, con novillos de Antonio Palla para Emiliano Osornio, El Mene y Félix San Román.

El 30 de agosto, la feria vivirá una doble cita. Por la mañana, a las 11:30 horas, se celebrará el IV Bolsín Taurino "Ciudad de Tarazona", el festejo contará con novillos de El Taramal para Manuel Domínguez, Diego Tebas, Samuel Montero, Óscar Vicente y Jesús Millán, con la colaboración de la Peña Taurina "Moncayo".

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, llegará el cartel estrella de la feria, con toros de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Aarón Palacio.

Venta de entradas

La renovación y venta de nuevos abonos tendrá lugar del 10 al 12 de julio. La venta de entradas online comenzará el 15 de julio a través de las plataformas Servitoro y Bacantix.

Para quienes prefieran comprar en taquilla, podrán hacerlo en la Plaza de Toros del 10 al 21 de agosto de 18.00 a 21.00 horas. Para más información y venta telefónica, se atenderá en horario de tarde, de 18:00 a 21:00 horas, en el teléfono 686 627 605.

Asimismo, las personas interesadas pueden contactar a través del correo electrónico venta@plazadetorosdetarazona.com o consultar toda la información en la web de la plaza.