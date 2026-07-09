Se hunde una planta de un edificio en plena Magdalena (Zaragoza): el Ayuntamiento lo declara en ruina inminente

Bomberos y policías locales, en el número 38 de la calle Arcadas. E. E.

El hundimiento de la planta de un edificio en plena Magdalena ha obligado a movilizar este jueves a los Bomberos de Zaragoza.

El aviso ha llegado a las 17.30 y hasta allí se han desplazado una bomba pesada mixta y una unidad de mando y comunicaciones.

El suceso ha ocurrido en el número 38 de la calle Arcadas, perteneciente al distrito del Casco Histórico. Y pasadas las 20.00 ha llegado la confirmación de que el bloque tenía que ser declarado en ruina inminente.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, hay 15 personas desalojadas, 5 de ellas menores de edad. La Policía Local ha activado el protocolo de emergencia para ofrecer alojamiento provisional por parte de los servicios sociales municipales a aquellas personas que lo requieran.

En estos momentos, los Bomberos trabajan para asegurar la zona. También están por conocer las causas.

Al parecer, el foco de los problemas está en la segunda planta; que es la que se habría hundido sobre el primer piso y este, a su vez, al nivel del suelo.

El edificio podría tener un alto índice de ocupación ilegal, aunque este extremo deberá ser confirmado en las próximas horas.

Los crujidos habían alertado a los residentes.

Desde el Ayuntamiento se tomarán las medidas de prevención oportunas y todo apunta a que se mantendrá la clausura y desalojo provisional.

En la primera revisión, parece que el inmueble tiene daños en los forjados de plantas que impedirán su realojo. Por ello, ha tenido que ser declarado en ruina inminente.

"La situación es compleja y habrá que tomar medidas serias", adelantaba la concejala Políticas Sociales, Marian Orós.

Los efectivos han recurrido, incluso, a drones y la situación es "dura", dado que hay una planta y media que se ha quedado sin suelo.

La única nota positiva es que ninguno de los edificios colindantes presentan problemas.

Pese a lo dicho por los vecinos, a ella no le consta ninguna inspección reciente por parte de los Bomberos.

Quienes lo necesiten podrán ir mañana a partir de las 9.00 al centro municipal de Servicios Sociales de La Magdalena para estudiar su caso y que se les proporcione "cualquier cosa" que puedan requerir para cubrir sus necesidades básicas.

Otros casos

En los últimos meses ha habido varios casos en los que ha habido que desalojar a familias por el estado de los edificios del centro de Zaragoza.

A principios de junio, el Ayuntamiento tuvo que desalojar a siete viviendas del edificio número 25 de la calle García Galdeano, en el distrito Centro, tras detectar grietas en el inmueble a raíz de unas obras particulares.

Antes, en marzo, se clausuró otro edificio de la calle Arcadas 6, en el Casco Histórico, al caer parte del techo de un piso.

Igualmente, en enero, otras diez personas fueron desalojadas de un edificio de la calle San Pablo, en El Gancho, por riesgo de colapso tras detectar daños en la caja de escaleras de la edificación.

Noticia en actualización

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