El TSJA tumba la norma para proteger la huerta de Movera y el Ayuntamiento ordena retomarla de inmediato

Los vecinos de Movera y El Lugarico, en la plaza del Pilar. E. E. E. E.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la que el Ayuntamiento de Zaragoza pretendía proteger la huerta de Movera de la instalación de placas solares.

El juez ha tomado esta decisión al entender que faltaba el pronunciamiento previo del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) sobre el trámite medioambiental.

El origen de este conflicto data del año 2023 cuando varias empresas pretendían levantar parques fotovoltaicos en esta zona de las afueras de Zaragoza, de especial delicadeza por su valor natural y patrimonial.

Para proteger esta huerta, el Consistorio impulsó una modificación del PGOU, la número 214, con la que pretendía impedir la instalación de dichas placas en esta zona.

Ahora, y después de varios recursos, el TSJA ha anulado este cambio urbanístico y lo devuelve a la posición de partida, dejando vía libre a las empresas promotoras para iniciar los trámites administrativos de los parques fotovoltaicos.

Una posibilidad que sí recogía la anterior legislación, que no limitaba este tipo de instalaciones a escasos metros de la población y de las casas de los vecinos de Movera.

Ante la respuesta del juez, el Ayuntamiento tiene la total intención de retomar de manera inmediata la modificación del PGOU para su adaptación y aprobación definitiva.

Según ha podido confirmar este diario, desde el Gobierno municipal se escudan en que la sentencia del TSJA se apoya únicamente en la falta de consulta al INAGA, por lo que ya ha iniciado los trabajos para impulsar una nueva modificación después del verano que incluya todos los trámites ambientales.

Se espera que esta nueva modificación esté lista para final de año.

De esta manera, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su "compromiso inquebrantable con la protección de los suelos de huerta y regadío del municipio" frente a la "proliferación descontrolada" de instalaciones de energía renovable.

"Esa es la firme decisión del equipo de Gobierno: volver a insistir en que la ordenación de los suelos de Zaragoza pasa porque la implementación de instalaciones fotovoltaicas en nuestra ciudad se haga con criterio medioambiental, se haga con criterio urbanístico y se haga, sobre todo, con el criterio de poder salvaguardar la riqueza natural de la huerta de sitios tan emblemáticos y tan importantes como Movera", ha subrayado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.