Ya es oficial: estas son las carreras con la nota de corte más alta en la Universidad de Zaragoza para el próximo curso

Los 17.172 estudiantes han recibido hoy, 8 de julio, el resultado de su solicitud de admisión a los Grados de la Universidad de Zaragoza.

La Unizar oferta 64 titulaciones de grado y sus notas de corte han sido publicadas este miércoles. Se percibe un ligero descenso generalizado en la mayoría de carreras.

El Programa Conjunto de Física-Matemáticas (FisMat) ha sido la nota más alta con un 13,603, seguida de Medicina con un 12,904 en el campus de Zaragoza.

En el top 3 se cuela una titulación de letras: el nuevo Programa Conjunto Filología Hispánica y Estudios Clásicos (HispaClas) con un 12,814. La Unizar oferta en estos estudios 10, 220 y 5 plazas respectivamente.

La titulación de Humanidades solo cuenta con 5 plazas pero su alta demanda ha llamado la atención a la institución.

"Hay mucho movimiento de los dobles grados, es un camino a recorrer que tiene su aprobación entre los estudiantes", ha comentado Miguel Ángel Barberán, vicerrector de estudiantes y empleo.

En Huesca, es Medicina con la demanda más alta con una nota de corte de 12,796, seguida por Odontología con un 12,690 y el Programa Conjunto de Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con un 11,961.

El número de plazas ofertadas para las tres titulaciones es de 45, 36 y 10 respectivamente.

Mientras, en Teruel las carreras más demandadas son Medicina con 12,823 y oferta 45 plazas; Enfermería con un 11,770 y 36 plazas y Psicología con una nota de 10,613 y 85 plazas.

"Medicina empieza este curso en Teruel y la demanda es alta, por lo que se refleja un acierto por parte de la Universidad al apostar por esta titulación en Teruel", ha afirmado Barberán.

Los estudiantes admitidos en la fase ordinaria podrán matricularse por vía telemática, entre los días 9 y 14 de julio.

Una vez finalizado este plazo de matrícula, los centros en los que hayan quedado plazas vacantes harán sucesivos llamamientos en los que se contactará a los estudiantes que se hayan mantenido en la lista de espera.

A este respecto el vicerrector ha sido claro: "Los alumnos deben confirmar expresamente que quieren seguir en las listas de espera, sino dejaran de ser llamados en las sucesivos llamamientos".

Llamamientos

Una vez finalizado el plazo de matrícula de la fase de admisión ordinaria y publicadas las listas de espera de la fase extraordinaria, los centros en los que hayan quedado plazas vacantes por no haberse matriculado todos los estudiantes admitidos inicialmente, harán sucesivos llamamientos de las listas de espera.

En cada llamamiento, los estudiantes integrantes de las listas de espera podrán comprobar si les corresponde matricularse.

Quienes resulten admitidos por llamamiento dejarán de ser llamados o de integrar las listas de espera de aquellos estudios que hubieran solicitado con menor preferencia.

"Si te llaman en una carrera aunque sea tu segunda o tercera opción matricúlate; y mantente en la lista de espera de tu primera opción. Si no quedas fuera de la Unizar", ha recomendado el vicerrector a los futuros alumnos.

Se realizaran dos llamamientos al mes en julio, agosto y septiembre.

Tras los llamamientos del 20 de julio, 27 de julio, 24 de agosto, 31 de agosto, 7 de septiembre y 14 de septiembre, los estudiantes deberán confirmar expresamente sui interés por permanecer en listas de espera a fin de participar en casa llamamiento posterior.