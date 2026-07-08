El aviso de la Cámara de Cuentas sobre el coste real de las obras de La Romareda: 10 millones en el aire

La Cámara de Cuentas ha repasado ante las Cortes de Aragón su informe sobre la gestión de la sociedad La Nueva Romareda que, en términos generales, la “valida”, pero con deberes que reseñar para reforzar la transparencia y el control del gasto, asumiendo su dependencia de la financiación pública.

Justo en el día en el que se cumplen 2 años del inicio de las obras, el presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo, ha acudido al Parlamento a detallar un informe que pone dudas sobre quién debería asumir el coste de algunos trabajos paralelos a la construcción del nuevo estadio.

Según el informe, datado en junio de 2025, el proyecto presenta un presupuesto inicial de 163 millones de euros, de los que 145 corresponden a La Nueva Romareda, 15 al estadio modular y 3 a gastos ordinarios de gestión.

Sin embargo, la Cámara de Cuentas considera que deben tenerse en cuenta otros gastos como la urbanización exterior del Parking Norte, la reforma de la plaza de Eduardo Ibarra, las expropiaciones o el Impuesto de Construcciones que se le exime a la sociedad. Todo ello tendría un coste superior a los 10 millones de euros, y son asumidos por el Ayuntamiento de Zaragoza o el Gobierno de Aragón.

En cualquier caso, ante la insistencia de los grupos por la preocupación del coste, Royo ha matizado que quizá no todos esos gastos tengan que ser asumidos por la sociedad La Nueva Romareda.

“Debe elaborarse una matriz de imputación de costes, que defina qué actuación es, quién la ejecuta, quién la paga, a quién beneficia, si es necesaria para el estadio, si debe contabilizarse en la sociedad y en el coste global del proyecto… Solo así puede explicarse de forma solvente el coste real de la operación, sin confusiones”, ha expuesto Royo.

Incluso, el presidente de la Cámara de Cuentas ha planteado que solo se compute un porcentaje de estos costes a La Nueva Romareda, reconociendo que, en el caso de la reforma de Eduardo Ibarra, licitada por 4 millones de euros, existe una utilidad pública que explicaría que sea financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Dependencia de financiación pública

La intervención de Jesús Royo ha servido para evidenciar, una vez más, la dependencia que tiene este proyecto de la financiación pública.

De los 160 millones de euros de inversión comprometida por los socios, 120 millones es dinero público, además de otros 32 millones en préstamos participativos que permiten inyectar dinero sin modificar, de inicio, el accionariado.

“Es evidente que la participación pública es muy significativa. Cualquier desviación, necesidad adicional de financiación, y un canon que no se pudiera realizar tendrá un impacto en la financiación pública”, resalta Royo.

Además, el presidente de la Cámara de Cuentas ha incidido en la necesidad de contar con un plan de negocio “actualizado”, que identifique las obligaciones de cada socio y recoja posibles incidencias a corto, medio y largo plazo, así como la realidad deportiva del Real Zaragoza.

Con ello, la Cámara de Cuentas “valida” la gestión de la sociedad La Nueva Romareda y asegura que está “conforme a la normativa vigente”, pero con una serie de recomendaciones.

“Validamos, en términos generales, la gestión, pero hay que introducir mejoras en materia de documentación, contratación, contabilidad, planificación, transparencia y control del coste. Aún estamos en el inicio de la elaboración de todo un proyecto. Queda hasta 2028 todo un conjunto de actuaciones para tener una visión completa. Esta hoja de ruta pretende reforzar la trazabilidad de las decisiones, la seguridad jurídica y la claridad financiera”, ha concluido Royo.