Zaragoza estrena un nuevo sistema de seguridad vial "único": evitará atropellos en una zona peligrosa

La parada del Tranvía Romareda estrena nuevos pasos de peatones. Esta semana han concluido las obras que mejoran la seguridad vial con un presupuesto total de los trabajos realizados es de alrededor de 440.000 euros.

Para intentar reducir los accidentes en la zona -como el trágico suceso en el que falleció una menor en diciembre de 2024- , se ha dado forma de zig-zag a estos pasos, que antes eran directos entre una acera y otra. De esta manera se pretende que el peatón mantenga la atención en el recorrido y se eviten lo máximo posible los despistes.

Además, se han colocado vallas separadoras paralelas al propio tranvía en esos puntos concretos que, junto con las balizas y el avisador sonoro, blinda esta parada ante cualquier incidente.

Los trabajos se iniciaron el pasado mes de mayo y, tal y como lo ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "ha sido necesario acometer distintas modificaciones en la infraestructura y cambiar la ubicación de elementos de la plataforma tranviaria".

Las obras se realizaron en dos fases para garantizar una zona de paso en la zona.



Estos trabajos han sido diseñados y ejecutados conjuntamente por el Ayuntamiento y la SEM Los Tranvías de Zaragoza. El área de Infraestructuras, coordinada con la de Movilidad, se ha ocupado de las obras a realizar en las aceras y las calzadas correspondientes, mientras que Tranvías ha sido la responsable de la intervención en el ámbito de la plataforma, dentro de la traza. Los trabajos de los pasos peatonales y toda la señalización asociada están ya realizados.

De los 440.000 euros, 140.000 son aportados por la SEM Los Tranvías de Zaragoza, mientras que 300.000 euros corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza, a través, fundamentalmente, del Servicio de Conservación de Infraestructuras, con el apoyo del Servicio de Diseño y Explotación de la Movilidad.



Chueca ha recordado que, además de esta actuación "única" en la parada Romareda, el Gobierno municipal está elaborando otra serie de actuaciones como la campaña ConVivencia Vial y la instalación de balizas luminosas, pasos peatonales inteligentes o mejoras en la señalización en zonas como los entornos escolares.