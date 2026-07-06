La DPZ entrega sus máximas distinciones a CERMI Aragón, al organista José Luis González Uriol y al escritor Víctor Juan Borroy

El escritor Víctor Juan Borroy; el organista José Luis González Uriol; el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y el presidente de CERMI Aragón, Jesús Carlos Laiglesia. Diputación de Zaragoza.

La Diputación de Zaragoza ha entregado hoy lunes, 6 de julio, las medallas de Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, que este año han reconocido la trayectoria de CERMI Aragón, del organista y compositor José Luis González Uriol y del escritor y pedagogo Víctor Juan Borroy. Antes del inicio se ha guardado un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido alcalde de Badules, Juan Carlos Herrero.

El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha destacado que los tres galardonados “comparten algo esencial: la convicción de que una sociedad digna se construye desde la inclusión, desde la cultura, desde la educación y desde la defensa de la persona como centro de toda acción pública”.

La medalla de Santa Isabel es la más alta distinción de la Diputación, “porque simboliza el agradecimiento de toda una provincia a quienes, desde distintos ámbitos, han sabido servir a la sociedad con constancia, con talento, con generosidad y con un compromiso profundo con Aragón y con la provincia de Zaragoza”, ha recordado el presidente.

En su discurso, Sánchez Quero también ha reivindicado la igualdad, la cultura y la educación como “pilares de primer orden para el progreso”. Especialmente en una época como la actual en la que “a menudo se impone el ruido, la crispación, la desconfianza y el olvido de lo esencial”, ha señalado.

Un discurso que también ha llevado a lo rural, reclamando la cultura, la educación y la inclusión para toda la provincia “porque el futuro del territorio no se juega solo en las grandes cifras, sino en la capacidad de sostener servicios, de generar oportunidades y de hacer que vivir en un pueblo no sea nunca sinónimo de renuncia”, ha subrayado el presidente.

Por ello, ha declarado que “la única forma de afrontar el problema es poniendo en marcha un plan de medidas concretas para repoblar y reflotar las áreas rurales, una estrategia en la que esté implicado el Estado y la Comunidad Autónoma en su conjunto, bajo el liderazgo de acción de las administraciones locales”, ha defendido Sánchez Quero.

CERMI Aragón, la voz de la discapacidad

Sobre CERMI Aragón, el presidente de la Diputación de Zaragoza ha destacado que es una organización “que representa, acompaña y da voz al movimiento de la discapacidad”.

El presidente de CERMI Aragón, Jesús Carlos Laiglesia ha asegurado que recibir esta distinción “es uno de los mayores honores que podemos recibir y que va mucho más allá de lo institucional. Es sobre todo un reconocimiento a las personas con discapacidad, a sus familias y amigos y a todas las entidades que día a día trabajan para que puedan vivir con más autonomía, más inclusión y más dignidad”.

Además, ha añadido que “la recibimos con gratitud pero también con el compromiso de seguir avanzando porque los derechos no se garantizan solo con las leyes y las palabras, sino cuando cada persona puede desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones”.

José Luis González Uriol, órganos vivos al servicio de la cultura

De José Luis González Uriol, el presidente ha recalcado que “en él se unen la excelencia artística, el rigor del maestro y la pasión de quien ha dedicado su vida a que los órganos de nuestra tierra no fueran una reliquia muda, sino una voz viva al servicio de la cultura”, ha agradecido Sánchez Quero.

En su intervención, González Uriol ha reconocido que “teníamos los conocimientos, pero las herramientas para reproducir el mundo sonoro necesitaban ser restauradas casi en su totalidad”.

Por ello ha querido agradecer al departamento de Restauración de la Diputación de Zaragoza que “confió en nuestros estudios y propuestas” y así, a través de la Institución Fernando el Católico y la creación en 1980 de la sección de Música Antigua “pudimos comenzar a investigar y difundir todo nuestro rico patrimonio musical”.

Víctor Juan Borroy, la dignidad de la escuela

El presidente ha definido a Víctor Juan Borroy como “un hombre de pensamiento, de palabra y de compromiso con la educación y con la cultura”. Además, ha destacado que esta medalla de Santa Isabel “es también un homenaje a los docentes, a los que enseñan y a los que escriben para que otros comprendan mejor su tiempo”.

Borroy ha reconocido tener la certeza de que “recoge esta distinción el niño pescador que fui en Caspe, el niño que aprendió a descifrar los mensajes ocultos en el canto de los grillos y de las cigarras, a mirar las nubes para adivinar el vuelo de las avutardas y a pasear sin rumbo por babia”. Sin olvidar "al maestro que ha dictado dictados en Langa del Castillo, Magallón y La Almunia de Doña Godina y el profesor que durante una década dio clase en la UNED de Calatayud”.