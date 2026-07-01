Zaragoza se cuela entre las cinco ciudades europeas finalistas para ser Capital Verde Europea 2028

Zaragoza ha sido seleccionada como una de las cinco finalistas del premio de Capital Verde Europea 2028. Un reconocimiento que concede la Unión Europea a las ciudades que destacan por la calidad de sus políticas ambientales y por su capacidad para liderar la transición hacia un modelo urbano más sostenible.

La alcaldesa Natalia Chueca ha confirmado que la candidatura zaragozana ha superado la evaluación técnica realizada por un panel independiente de expertos y competirá en la fase final del certamen junto a Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biała (Polonia), Košice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal).

La ciudad ganadora se dará a conocer los próximos 7 y 8 de octubre durante la reunión del jurado que se celebrará en Guimarães (Portugal), actual Capital Verde Europea.

El jurado evaluará la estrategia global de sostenibilidad de las cinco ciudades, su capacidad para convertir esa visión en actuaciones concretas, la implicación de la ciudadanía, la gobernanza ambiental y los proyectos previstos para el año en que ostentarían el título.

También se valorará la capacidad de cada candidatura para convertirse en un referente europeo e inspirar a otras ciudades en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad ambiental.

Esta nominación, según la regidora, reconoce "el enorme esfuerzo que la ciudad está realizando para situar la sostenibilidad en el centro de todas las políticas municipales".

"Estar entre las cinco ciudades europeas que aspiran a ser Capital Verde Europea 2028 es un motivo de enorme orgullo para Zaragoza. Esta nominación reconoce el trabajo de muchas personas y confirma que las políticas que estamos impulsando van en la buena dirección. Europa está valorando una estrategia ambiciosa, basada en actuaciones reales que ya están transformando nuestra ciudad y mejorando la calidad de vida de los zaragozanos", ha afirmado.

La alcaldesa ha subrayado que la candidatura refleja un modelo de ciudad en el que la sostenibilidad no constituye un proyecto aislado, sino un eje transversal que orienta la acción municipal. "Estamos desarrollando una nueva política de planificación, conservación y gestión del verde urbano, recuperando grandes parques y espacios emblemáticos, ampliando la infraestructura verde y ejecutando iniciativas tan transformadoras como El Bosque de los Zaragozanos, uno de los mayores proyectos de renaturalización participativa de España", ha añadido.

Política transversal

Natalia Chueca ha valorado el carácter transversal de la política medioambiental municipal, ya que "a todo lo anterior se suma la apuesta por un transporte público cada vez más limpio, la electrificación de la flota municipal, el impulso decidido a la movilidad sostenible, la creación de nuevos itinerarios peatonales y ciclistas y la pacificación de grandes avenidas aprovechando sus procesos de reforma urbana. Todo forma parte de una misma visión: construir una Zaragoza más saludable, más resiliente y preparada para afrontar los desafíos climáticos del futuro".

Esta nueva nominación llega en un momento especialmente relevante para la proyección internacional de Zaragoza ya que, tal y como ha recordado la alcaldesa, "en apenas dos años Zaragoza será Ciudad Europea del Deporte 2027, después de haber recibido el Premio Ciudad Accesible 2026 de la Comisión Europea, y ahora, además de habernos implicado en el reto de ser una de las primeras 100 ciudades climáticamente neutras de la UE en 2030, aspiramos también a convertirnos en Capital Verde Europea 2028. Son reconocimientos muy distintos, pero todos responden a una misma manera de entender la ciudad: una ciudad que invierte en bienestar, accesibilidad, sostenibilidad, salud y calidad de vida. Estamos demostrando que Zaragoza puede competir con las mejores ciudades europeas".

En su valoración de las candidaturas, la Comisión Europea tendrá en cuenta el compromiso de Zaragoza con los objetivos del Pacto Verde Europeo, especialmente en ámbitos como la reducción de la contaminación, la conservación de la biodiversidad, la economía circular y la neutralidad climática, así como la capacidad de la ciudad para implicar a la ciudadanía y compartir su experiencia con otros municipios europeos. Durante los próximos meses, el Ayuntamiento preparará la defensa definitiva de la candidatura ante el jurado internacional, completando la documentación requerida sobre gobernanza, planificación y comunicación para el año 2028.